Бывший гендиректор «Ашана» возглавил российское подразделение Metro
Бывший гендиректор сети гипермаркетов «Ашан» в России Йоханнес Толай 1 марта возглавил российское подразделение Metro. Об этом сообщили в пресс-службе «Metro Россия».
«Под руководством Йоханнеса Толая Metro продолжит свою стратегию в области оптовой торговли, как с профессиональными клиентами, так и с физическими лицами», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Толай 17 лет проработал в России в крупной сети немецких гипермаркетов Globus (операционная компания в России – «Гиперглобус»). В немецкой компании он работал с 1987 г., отвечал за ее выход в Россию. При нем ритейлер в 2015 г. вошел в десятку лидеров продовольственной розницы. В 2018 г. Толай стал коммерческим директором крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, в 2019 г. он стал гендиректором «Ашан ритейл Россия». В октябре 2022 г. он перешел на работу в Metro, где занял должность заместителя гендиректора.
Ранее, с 2019 г., российское подразделение Metro возглавлял Мартин Шумахер. Под его руководством компания стала придерживаться новой политики ценообразования, в соответствии с которой стоимость падает при покупке большего количества единиц товара. Чем он будет заниматься в дальнейшем, не уточняется.