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Бывший гендиректор «Ашана» возглавил российское подразделение Metro

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Бывший гендиректор сети гипермаркетов «Ашан» в России Йоханнес Толай 1 марта возглавил российское подразделение Metro. Об этом сообщили в пресс-службе «Metro Россия». 

«Под руководством Йоханнеса Толая Metro продолжит свою стратегию в области оптовой торговли, как с профессиональными клиентами, так и с физическими лицами», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). 

Толай 17 лет проработал в России в крупной сети немецких гипермаркетов Globus (операционная компания в России – «Гиперглобус»). В немецкой компании он работал с 1987 г., отвечал за ее выход в Россию. При нем ритейлер в 2015 г. вошел в десятку лидеров продовольственной розницы. В 2018 г. Толай стал коммерческим директором крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, в 2019 г. он стал гендиректором «Ашан ритейл Россия». В октябре 2022 г. он перешел на работу в Metro, где занял должность заместителя гендиректора. 

Ранее, с 2019 г., российское подразделение Metro возглавлял Мартин Шумахер. Под его руководством компания стала придерживаться новой политики ценообразования, в соответствии с которой стоимость падает при покупке большего количества единиц товара. Чем он будет заниматься в дальнейшем, не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных