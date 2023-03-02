Бывший гендиректор «Ашана» возглавил российское подразделение Metro

Толай 17 лет проработал в России в крупной сети немецких гипермаркетов Globus (операционная компания в России – «Гиперглобус»). В немецкой компании он работал с 1987 г., отвечал за ее выход в Россию. При нем ритейлер в 2015 г. вошел в десятку лидеров продовольственной розницы. В 2018 г. Толай стал коммерческим директором крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, в 2019 г. он стал гендиректором «Ашан ритейл Россия». В октябре 2022 г. он перешел на работу в Metro, где занял должность заместителя гендиректора.