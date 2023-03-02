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На импортозамещение в российском машиностроении потребуется 1 трлн рублей

Ведомости

Для импортозамещения в российской машиностроительной отрасли потребуется около 1 трлн руб. Такую оценку озвучил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пленарной сессии Красноярского экономического форума (КЭФ).

По словам Ведяхина, речь идет о машиностроительной продукции, в том числе станках и оборудовании из недружественных стран. Эту сумму, продолжил Ведяхин, нужно «предоставить банкам в качестве кредитов» для того, чтобы предприятия могли заместить импортную технику. 

«Впереди еще много работы, но в целом мы достаточно хорошо прошли 2022 г. и с оптимизмом смотрим в 2023 г.», – подытожил Ведяхин. 

На той же сессии торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский отметил, что российский импорт из КНР вырос, приводя в пример увеличение объемов поставок китайских легковых автомобилей на 11%. «Китайская промышленность готова заместить выпадающие позиции, которые раньше закупались у западных компаний», – подчеркнул Дахновский. 

По словам торгпреда, России нужно постепенно переходить от импорта готовой продукции к импорту комплектующих и технологий. В 2022 г. товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% в годовом выражении и составил более $190 млрд.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ вместе с РСПП, Институтом исследований и экспертизы ВЭБа и фондом «Сколково» предлагали рассмотреть семь стратегий импортозамещения в России в своем аналитическом докладе «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». «Ведомости» писали об этом 15 февраля. 

В первый блок попали стратегии, результат реализации которых будет виден в долгосрочной перспективе. Это мобилизационная активация НИОКР, которая имеет смысл либо в стратегических отраслях (как авиастроение и электроника), либо там, где уровень технологической готовности высок или может быть пройден в ускоренном темпе, полагают в ВШЭ. В этот блок также попала стратегия реинтеграции в глобальные цепочки поставок на более выгодных условиях.

Во второй блок попали стратегии с результатами в среднесрочной перспективе. Среди них – адаптация и локализация импортных технологий, «дженериковая» модель, для которой потребуется принудительно лицензировать зарубежные продукты и реформировать институт интеллектуальной собственности, а также релокация в страны с низкими политическими рисками и цифровой апдейт. Последняя подразумевает рост выпуска продукции на существующих производственных линиях и/или развертывание новых за счет системной цифровой интеграции различных компонентов, отмечается в исследовании.

Третий блок – стратегия с результатами в краткосрочной перспективе, или переход на поколение технологий «-1» или «-2». Суть этого подхода в удовлетворении внутреннего потребления за счет упрощенных подменных продуктов, которые обеспечат пользователю базовую функциональность изделия. Такой подход может быть реализован за счет рационализации стандартов и снятия избыточных требований в техническом регулировании отдельных отраслей, поясняют исследователи.

Сейчас импортозамещение в российской промышленности регулируется отраслевыми стратегиями. Всего их более 20, горизонт планирования по ним варьируется в зависимости от отрасли от 2024 г. до 2035 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных