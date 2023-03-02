На импортозамещение в российском машиностроении потребуется 1 трлн рублей

В первый блок попали стратегии, результат реализации которых будет виден в долгосрочной перспективе. Это мобилизационная активация НИОКР, которая имеет смысл либо в стратегических отраслях (как авиастроение и электроника), либо там, где уровень технологической готовности высок или может быть пройден в ускоренном темпе, полагают в ВШЭ. В этот блок также попала стратегия реинтеграции в глобальные цепочки поставок на более выгодных условиях.