Правительство разрешило ОЗК продажу 25% акций «Еланского элеватора»
Правительство России разрешило Объединенной зерновой компании (ОЗК) продать 25,49% в ОАО «Еланский элеватор». Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что распоряжение было подписано накануне, 1 марта. На открытые торги будут выставлены 4525 обыкновенных акций элеватора, они будут продаваться по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика.
«Еланский элеватор» находится в Волгоградской области. Его мощность оценивается в 152 000 т зерна, следует из данных на сайте «Агроинвест». Согласно данным ЕГРЮЛ, остальная доля в компании принадлежит Волгоградской агропромышленной компании (ВАПК), ее бенефициаром является Сергей Кукура.
ОЗК контролируется государством, ему принадлежит 51% компании, еще 35,36% принадлежит «Деметре-Холдингу». Компания специализируется на торговле зерном, а также выполняет функции госагента на государственных зерновых интервенциях.