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Правительство разрешило ОЗК продажу 25% акций «Еланского элеватора»

Ведомости

Правительство России разрешило Объединенной зерновой компании (ОЗК) продать 25,49% в ОАО «Еланский элеватор». Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что распоряжение было подписано накануне, 1 марта. На открытые торги будут выставлены 4525 обыкновенных акций элеватора, они будут продаваться по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика. 

«Еланский элеватор» находится в Волгоградской области. Его мощность оценивается в 152 000 т зерна, следует из данных на сайте «Агроинвест». Согласно данным ЕГРЮЛ, остальная доля в компании принадлежит Волгоградской агропромышленной компании (ВАПК), ее бенефициаром является Сергей Кукура.

ОЗК контролируется государством, ему принадлежит 51% компании, еще 35,36% принадлежит «Деметре-Холдингу». Компания специализируется на торговле зерном, а также выполняет функции госагента на государственных зерновых интервенциях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных