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«Коммерсантъ»: «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» хотят увеличить число магазинов за рубежом

Ведомости

Российские парфюмерные сети «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» планируют расширить зарубежное присутствие. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на косметическом рынке и данные портала HeadHunter.

Как утверждает собеседник, «Лэтуаль» заинтересована в развитии розничной сети магазинов в Узбекистане и Казахстане. Он отмечает, что в Узбекистане спрос могут обеспечить молодые потребители и переехавшие в страну россияне. В Казахстане, считает источник, крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с «Лэтуаль» в одном сегменте, нет. В сети от комментариев отказались.

Проанализировав февральские вакансии на HeadHunter, газета сделала вывод, что «Лэтуаль» также планирует расширить число магазинов в Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Монголии. В частности, компания ищет директора по безопасности в Алматы и главного бухгалтера по СНГ. В описании вакансий уточняется, что пока «Лэтуаль» ведет подготовку к открытию юридических лиц, расчетных счетов и др., через несколько месяцев сеть планирует начать активную деятельность в странах.

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В «Золотом яблоке» рассказали, что до конца 2023 г. намерены открыть четвертый магазин в Казахстане. Сейчас у сети есть два магазина в Алматы и один в Шымкенте. Кроме того, в 2021 г. компания открыла точку в Минске, а в этом году хочет выйти на рынок еще одной страны. Подробности не раскрываются.

«Коммерсантъ» отмечает, что еще одним крупным игроком является «Магнит», который в 2022 г. открыл в Узбекистане 12 магазинов MCosmetic. В компании не ответили на запрос газеты.

Эксперты сочли развитие сетей в странах ближнего зарубежья перспективным. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что выход на новые рынки позволит выстроить новые логистические цепочки в рамках схем прямого и параллельного импорта, что повысит эффективность операций.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский также указал на заинтересованность компаний в отладке логистических маршрутов для расширения ассортимента и прямых контактов с зарубежными производителям. В то же время он обратил внимание на риски. По его словам, недостаток информации о поведении потребителей может не позволить выйти на запланированные продажи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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