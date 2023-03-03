«Коммерсантъ»: «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» хотят увеличить число магазинов за рубежом

В «Золотом яблоке» рассказали, что до конца 2023 г. намерены открыть четвертый магазин в Казахстане. Сейчас у сети есть два магазина в Алматы и один в Шымкенте. Кроме того, в 2021 г. компания открыла точку в Минске, а в этом году хочет выйти на рынок еще одной страны. Подробности не раскрываются.