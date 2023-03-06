Группа «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом во Франции

В 2010 г. стоимость Chateau d'Avize оценивалась в 5–10 млн евро, еще около 10–12 млн евро требовалось вложить на развитие в течение пяти лет. Сейчас же оценить стоимость актива сложно, пишет РБК. По информации издания, земли для виноградников в Шампани продаются значительно дороже, чем в остальных регионах Франции. В частности, издание приводит данные французского агентства недвижимости Barnes Properties and Chateaux на ноябрь 2022 г., согласно которым 1 га виноградников в Шампани обойдется в 864 000 евро, в то время как в Бургундии и Бордо их стоимость составит 158 700 и 97 600 евро соответственно.