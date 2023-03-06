Группа «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом во Франции
Группа компаний семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Абрау-Дюрсо» приняла решение продать французский шампанский дом Chateau d’Avize, которым владела с 2010 г. Об этом сообщил президент группы Павел Титов пишет РБК.
По словам Титова, актив был продан еще в январе 2022 г. Сумма сделки, а также имя нового владельца не сообщалось. Известно только, что им оказался местный винодел. Такое решение было принято на фоне сложностей работы в регионе, уточнил Титов, но подробности приводить не стал.
Chateau d’Avize находится в провинции Шампань на северо-востоке Франции, оно было основано в XIX веке в коммуне Авиз. До 2009 г. оно принадлежало французской группе LVMH (Moët&Chandon, Hennessy, Bacardi Limited), в 2010 г. поместье было продано Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо». Согласно информации на сайте компании, винное хозяйство имеет 2 га виноградников и производит также органическое шампанское Foliagе.
Помимо этого, сейчас в Chateau d’Avize производится еще две марки шампанского: Chateau d’Avize и Titov&Fils («Титов и сын» – фр.). Последний бренд остался закрепленным за семьей Титовых, уточнил президент группы. По его словам, согласно условиям сделки, новый владелец поместья продолжит производить это шампанское и поставлять его в Россию, но поставки этой продукции могут быть затруднены из-за санкций, которые запрещают экспорт вина в Россию дороже 300 евро за бутылку.
В 2010 г. стоимость Chateau d'Avize оценивалась в 5–10 млн евро, еще около 10–12 млн евро требовалось вложить на развитие в течение пяти лет. Сейчас же оценить стоимость актива сложно, пишет РБК. По информации издания, земли для виноградников в Шампани продаются значительно дороже, чем в остальных регионах Франции. В частности, издание приводит данные французского агентства недвижимости Barnes Properties and Chateaux на ноябрь 2022 г., согласно которым 1 га виноградников в Шампани обойдется в 864 000 евро, в то время как в Бургундии и Бордо их стоимость составит 158 700 и 97 600 евро соответственно.