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Группа «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом во Франции

Ведомости

Группа компаний семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Абрау-Дюрсо» приняла решение продать французский шампанский дом Chateau d’Avize, которым владела с 2010 г. Об этом сообщил президент группы Павел Титов пишет РБК.

По словам Титова, актив был продан еще в январе 2022 г. Сумма сделки, а также имя нового владельца не сообщалось. Известно только, что им оказался местный винодел. Такое решение было принято на фоне сложностей работы в регионе, уточнил Титов, но подробности приводить не стал.

Chateau d’Avize находится в провинции Шампань на северо-востоке Франции, оно было основано в XIX веке в коммуне Авиз. До 2009 г. оно принадлежало французской группе LVMH (Moët&Chandon, Hennessy, Bacardi Limited), в 2010 г. поместье было продано Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо». Согласно информации на сайте компании, винное  хозяйство имеет 2 га виноградников и производит также органическое шампанское Foliagе.

Помимо этого, сейчас в Chateau d’Avize производится еще две марки шампанского: Chateau d’Avize и Titov&Fils («Титов и сын» – фр.). Последний бренд остался закрепленным за семьей Титовых, уточнил президент группы. По его словам, согласно условиям сделки, новый владелец поместья продолжит производить это шампанское и поставлять его в Россию, но поставки этой продукции могут быть затруднены из-за санкций, которые запрещают экспорт вина в Россию дороже 300 евро за бутылку.

В 2010 г. стоимость Chateau d'Avize оценивалась в 5–10 млн евро, еще около 10–12 млн евро требовалось вложить на развитие в течение пяти лет. Сейчас же оценить стоимость актива сложно, пишет РБК. По информации издания, земли для виноградников в Шампани продаются значительно дороже, чем в остальных регионах Франции. В частности, издание приводит данные французского агентства недвижимости Barnes Properties and Chateaux на ноябрь 2022 г., согласно которым 1 га виноградников в Шампани обойдется в 864 000 евро, в то время как в Бургундии и Бордо их стоимость составит 158 700 и 97 600 евро соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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