«Коммерсантъ» узнал о планах закупить суда для экспорта и импорта на 150 млрд рублей
Программу госсубсидий на покупку флота для внешнеторговых операций могут распространить в ближайшие 11 лет на 85 судов, общая стоимость которых составляет 150 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Согласно проекту, банки могут выделить на эти цели свыше 150 млрд руб., из которых правительство субсидирует около 70 млрд руб. В ближайшие два года на эту программу, по разным данным, могут выделить от 24,3 до 35 млрд руб.
Уточняется, что программа госсубсидий затронет суда разных типов и размеров, в том числе подержанные и строящиеся. При этом предполагается, что в основном это будет балкеры – корабли-сухогрузы, транспортирующие грузы насыпью, планируется закупить их 60 штук, в том числе 12 Capesize длиной 290 м.
Помимо этого, на субсидирование также претендуют 7-9 контейнеровозов и 7 многоцелевых судов. При этом один из источников утверждает, что нефтяные танкеры под эту программу не попадают. По словам другого собеседника, программа предусматривает закупку танкеров для перевозки неуточненных типов грузов.
Программа поддержки судов предполагает субсидирование ставок по кредитам для банков, которые будут финансировать закупку и фрахт судов для обслуживания российских экспортно-импортных потоков. Речь идет о кредитах по ставке 4%. Уточняется, что, по последним данным, на субсидию можно рассчитывать, если объем перевезенного груза в рамках внешнеторговой экономической деятельности не меньше 50% всего объема перевезенного груза в отчетный период.