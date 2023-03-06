«Коммерсантъ» узнал о планах закупить суда для экспорта и импорта на 150 млрд рублей

Программа поддержки судов предполагает субсидирование ставок по кредитам для банков, которые будут финансировать закупку и фрахт судов для обслуживания российских экспортно-импортных потоков. Речь идет о кредитах по ставке 4%. Уточняется, что, по последним данным, на субсидию можно рассчитывать, если объем перевезенного груза в рамках внешнеторговой экономической деятельности не меньше 50% всего объема перевезенного груза в отчетный период.