«Яндекс.Такси» в Узбекистане проверят из-за признаков доминирования на рынке

В конце декабря 2022 г. в Казахстане начали расследование в отношении «Яндекс.Такси» из-за условий ценообразования. Если Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана в ходе своего расследования выявит монопольно высокие цены, то будут приняты меры реагирования, а также снижена комиссия.