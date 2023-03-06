«Яндекс.Такси» в Узбекистане проверят из-за признаков доминирования на рынке
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана проверит работу «Яндекс.Такси» по признакам доминирования на рынке этих услуг в стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомство запросило данные по количеству пользователей приложения (водителей и клиентов), общее количество транзакций и пассажироперевозок, объему оборота услуг (GMV) и сведения о размере и распределении комиссий, полученных сервисом «Яндекс Go» и таксопарками за прошлый год.
Комитет обращает внимание на то, что отсутствие юридического лица «Яндекса» в Узбекистане создает определенные трудности в антимонопольном регулировании деятельности компании, отмечается в сообщении.
«Запрос, о котором идет речь, был направлен антимонопольным ведомством Узбекистана в рамках анализа рынка агрегаторов услуг такси. Мы находимся на связи с комитетом и готовы к сотрудничеству, предоставим ответы в установленные сроки и в полной мере», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
18 января 2022 г. экс-глава Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин сообщил о начале расследования в отношении сервиса «Яндекс.Такси» «по признакам координации экономической деятельности».