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Бизнес

«Яндекс.Такси» в Узбекистане проверят из-за признаков доминирования на рынке

Ведомости

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана проверит работу «Яндекс.Такси» по признакам доминирования на рынке этих услуг в стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ведомство запросило данные по количеству пользователей приложения (водителей и клиентов), общее количество транзакций и пассажироперевозок, объему оборота услуг (GMV) и сведения о размере и распределении комиссий, полученных сервисом «Яндекс Go» и таксопарками за прошлый год.

Комитет обращает внимание на то, что отсутствие юридического лица «Яндекса» в Узбекистане создает определенные трудности в антимонопольном регулировании деятельности компании, отмечается в сообщении.

«Запрос, о котором идет речь, был направлен антимонопольным ведомством Узбекистана в рамках анализа рынка агрегаторов услуг такси. Мы находимся на связи с комитетом и готовы к сотрудничеству, предоставим ответы в установленные сроки и в полной мере», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

В конце декабря 2022 г. в Казахстане начали расследование в отношении «Яндекс.Такси» из-за условий ценообразования. Если Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана в ходе своего расследования выявит монопольно высокие цены, то будут приняты меры реагирования, а также снижена комиссия.

18 января 2022 г. экс-глава Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин сообщил о начале расследования в отношении сервиса «Яндекс.Такси» «по признакам координации экономической деятельности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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