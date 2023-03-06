Total передала завод смазочных материалов в Калужской области менеджменту

Завод в Калужской области по производству моторных масел и смазочных материалов с мощностью около 40 000 т в год (первая линия) был открыт в 2018 г. Строительство завода под Калугой компания начала в начале 2016 г., к моменту запуска объем инвестиций в проект составил около $50 млн. При этом завод предполагал запуск второй линии, что позволило бы увеличить мощность до 70 000 т в год.