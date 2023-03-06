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Total передала завод смазочных материалов в Калужской области менеджменту

Ведомости

Французская компания TotalEnergies решила передать завод по производству смазочных материалов в Калужской области российскому менеджменту. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил коммерческий и маркетинговый директор ООО «Топ Лубрикантс» Егор Попов, который стал новым владельцем завода.

По его словам, теперь компания будет называться «Топ Лубрикантс», на заводе будут производить масла под брендом Lemarc. Попов уточнил, что новый владелец был зарегистрирован 2 марта. 

Как отметил коммерческий директор, выпуск масел возобновится уже в марте. В частности, с 15 марта завод начнет работать в нормальном режиме. До этого времени будут проведены тестовые работы. 

Завод в Калужской области по производству моторных масел и смазочных материалов с мощностью около 40 000 т в год (первая линия) был открыт в 2018 г. Строительство завода под Калугой компания начала в начале 2016 г., к моменту запуска объем инвестиций в проект составил около $50 млн. При этом завод предполагал запуск второй линии, что позволило бы увеличить мощность до 70 000 т в год. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных