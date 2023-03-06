Total передала завод смазочных материалов в Калужской области менеджменту
Французская компания TotalEnergies решила передать завод по производству смазочных материалов в Калужской области российскому менеджменту. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил коммерческий и маркетинговый директор ООО «Топ Лубрикантс» Егор Попов, который стал новым владельцем завода.
По его словам, теперь компания будет называться «Топ Лубрикантс», на заводе будут производить масла под брендом Lemarc. Попов уточнил, что новый владелец был зарегистрирован 2 марта.
Как отметил коммерческий директор, выпуск масел возобновится уже в марте. В частности, с 15 марта завод начнет работать в нормальном режиме. До этого времени будут проведены тестовые работы.
Завод в Калужской области по производству моторных масел и смазочных материалов с мощностью около 40 000 т в год (первая линия) был открыт в 2018 г. Строительство завода под Калугой компания начала в начале 2016 г., к моменту запуска объем инвестиций в проект составил около $50 млн. При этом завод предполагал запуск второй линии, что позволило бы увеличить мощность до 70 000 т в год.