«Известия» узнали об отказе Apple продлевать договоры с сервисными центрами в России
Американская корпорация Apple решила не продлевать договоры с российскими сервисными центрами, срок действия которых истекает в конце марта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Уточняется, что с апреля все устройства, которым необходимо провести работы по гарантии, будут отправляться в представительство за рубежом. В результате сроки ремонта могут увеличиться до двух месяцев.
По словам ведущего юрисконсульта юридической компании ЭБР Анны Сарбуковой, один из зарубежных партнеров, с которым Apple заключит контракт на проведение гарантийного ремонта, впоследствии «заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда российский пользователь сможет, как и раньше, обращаться за гарантийной поддержкой».
По информации «Известий», такая схема необходима, чтобы ввозить в сервисные центры подменные iPhone, которые выдаются на время ремонта устройства. Новые санкции США, которые были введены 24 февраля, коснулись поставок в Россию смартфонов свыше $300.
Уточняется, что под гарантийный ремонт попадает только техника, которая была куплена в России до марта 2022 г. или за рубежом в любое время. В случае техники, которая была продана по схеме параллельного импорта, уровень сервисной поддержки будет зависеть исключительно от продавца.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта 2022 г. американская компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).