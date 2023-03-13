«Известия» узнали об отказе Apple продлевать договоры с сервисными центрами в России

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта 2022 г. американская компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).