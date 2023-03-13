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Бизнес

«Известия» узнали об отказе Apple продлевать договоры с сервисными центрами в России

Ведомости

Американская корпорация Apple решила не продлевать договоры с российскими сервисными центрами, срок действия которых истекает в конце марта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Уточняется, что с апреля все устройства, которым необходимо провести работы по гарантии, будут отправляться в представительство за рубежом. В результате сроки ремонта могут увеличиться до двух месяцев.

По словам ведущего юрисконсульта юридической компании ЭБР Анны Сарбуковой, один из зарубежных партнеров, с которым Apple заключит контракт на проведение гарантийного ремонта, впоследствии «заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда российский пользователь сможет, как и раньше, обращаться за гарантийной поддержкой».

По информации «Известий», такая схема необходима, чтобы ввозить в сервисные центры подменные iPhone, которые выдаются на время ремонта устройства. Новые санкции США, которые были введены 24 февраля, коснулись поставок в Россию смартфонов свыше $300.

Уточняется, что под гарантийный ремонт попадает только техника, которая была куплена в России до марта 2022 г. или за рубежом в любое время. В случае техники, которая была продана по схеме параллельного импорта, уровень сервисной поддержки будет зависеть исключительно от продавца.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта 2022 г. американская компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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