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Госдума приняла закон о реестре производителей пива

Ведомости

Госдума одобрила в третьем чтении закон о создании с 1 сентября 2023 г. реестра производителей пива, следует из данных думской электронной базы.

Документ обязует всех производителей пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование. Для компаний, производящих не более 100 000 декалитров в год, предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр.

Перед включением компании в перечень будет проводиться внеплановая проверка предприятия, пояснял ранее автор инициативы, депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

Кроме того, закон ужесточает технические требования к производителям пива. Сейчас компании, у которых мощность основного оборудования менее 300 000 декалитров в год, не обязаны оснащать аппараты приборами измерения и учета готовой продукции. Согласно документу, требование снижается с 300 000 до 100 000 декалитров в год.

Отмечается, что в реестр автоматически попадут производители, у которых на 31 августа 2023 г. есть разрешение использовать основное оборудование мощностью не более 300 000 декалитров в год без оснащения дополнительными приборами. Выездная оценка таких предприятий на соответствие обязательным требованием будет проводиться с 1 февраля 2024 г. по 31 мая 2025 г.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 декабря 2020 г., с того момента он проходил согласование с профильными ведомствами и участниками рынка. Основные нормы закона вступают в силу с 1 сентября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных