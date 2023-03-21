Госдума приняла закон о реестре производителей пива
Госдума одобрила в третьем чтении закон о создании с 1 сентября 2023 г. реестра производителей пива, следует из данных думской электронной базы.
Документ обязует всех производителей пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование. Для компаний, производящих не более 100 000 декалитров в год, предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр.
Перед включением компании в перечень будет проводиться внеплановая проверка предприятия, пояснял ранее автор инициативы, депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Кроме того, закон ужесточает технические требования к производителям пива. Сейчас компании, у которых мощность основного оборудования менее 300 000 декалитров в год, не обязаны оснащать аппараты приборами измерения и учета готовой продукции. Согласно документу, требование снижается с 300 000 до 100 000 декалитров в год.
Отмечается, что в реестр автоматически попадут производители, у которых на 31 августа 2023 г. есть разрешение использовать основное оборудование мощностью не более 300 000 декалитров в год без оснащения дополнительными приборами. Выездная оценка таких предприятий на соответствие обязательным требованием будет проводиться с 1 февраля 2024 г. по 31 мая 2025 г.
Законопроект был внесен в Госдуму 21 декабря 2020 г., с того момента он проходил согласование с профильными ведомствами и участниками рынка. Основные нормы закона вступают в силу с 1 сентября 2023 г.