Госдума приняла закон о реестре производителей пива

Отмечается, что в реестр автоматически попадут производители, у которых на 31 августа 2023 г. есть разрешение использовать основное оборудование мощностью не более 300 000 декалитров в год без оснащения дополнительными приборами. Выездная оценка таких предприятий на соответствие обязательным требованием будет проводиться с 1 февраля 2024 г. по 31 мая 2025 г.