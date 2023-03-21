ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства
Антимонопольные следователи Еврокомиссии заподозрили производителя энергетических напитков Red Bull в нарушении антимонопольных правил ЕС, передает агентство AFP.
«Мы, конечно, будем работать с ними по всем вопросам, которые их касаются», — сообщили в компании. Red Bull подтвердила, что представители Еврокомиссии «посетили помещения» 20 марта.
Первые международно-правовые нормы антимонопольного права ЕС появились в 1957 г. В праве ЕС выделяются четыре основные сферы защиты конкуренции: запрет картельных соглашений, запрет злоупотребления доминирующим положением, контроль за слияниями предприятий, контроль за оказанием государственной помощи.
Red Bull подозревают в злоупотреблении доминирующим положением. Предприятие доминирует на рынке в том случае, если оно располагает способностью применять независимые стратегии поведения на рынке, то есть если предприятие имеет возможность поведения, не контролируемого конкуренцией, отмечается в законодательстве ЕС.