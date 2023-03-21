ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства

Red Bull подозревают в злоупотреблении доминирующим положением. Предприятие доминирует на рынке в том случае, если оно располагает способностью применять независимые стратегии поведения на рынке, то есть если предприятие имеет возможность поведения, не контролируемого конкуренцией, отмечается в законодательстве ЕС.