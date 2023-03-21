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ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости

Антимонопольные следователи Еврокомиссии заподозрили производителя энергетических напитков Red Bull в нарушении антимонопольных правил ЕС, передает агентство AFP.

«Мы, конечно, будем работать с ними по всем вопросам, которые их касаются», — сообщили в компании. Red Bull подтвердила, что представители Еврокомиссии «посетили помещения» 20 марта.

Первые международно-правовые нормы антимонопольного права ЕС появились в 1957 г. В праве ЕС выделяются четыре основные сферы защиты конкуренции: запрет картельных соглашений, запрет злоупотребления доминирующим положением, контроль за слияниями предприятий, контроль за оказанием государственной помощи.

Red Bull подозревают в злоупотреблении доминирующим положением. Предприятие доминирует на рынке в том случае, если оно располагает способностью применять независимые стратегии поведения на рынке, то есть если предприятие имеет возможность поведения, не контролируемого конкуренцией, отмечается в законодательстве ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных