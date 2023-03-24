Арбитражный суд Москвы обязал IMAX исполнять договоры с кинотеатрами
Арбитражный суд Москвы обязал компанию IMAX Corporation продолжить исполнение договоров с объединенной киносетью «Синема парк» и «Формула кино». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Речь идет о двух договорах, заключенных кинотеатрами с канадской компанией в 2008 г., — на товарный знак и на техническое обслуживание. Также корпорация должна выплатить киносети 12 000 руб. расходов по оплате госпошлины.
Решение суда датировано 22 марта. Уточняется, что оно может быть обжаловано в течение месяца. Если IMAX не исполнит решение суда в течение пяти дней с даты вступления акта в силу, то должна будет выплатить объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» 200 000 руб. неустойки за каждый день неисполнения, начиная с шестого.
1 июня IMAX ушла из России. Компания не объявляла об этом публично, но информацию подтвердил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев. Он также рассказал, что все сотрудники компании в России были уволены, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку переехало в Лондон.
В конце августе гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сообщил, что IMAX запретила кинотеатрам показывать фильмы, включая российские, на своем оборудовании. Тогда он указал на «очень жесткий контракт» и пригрозил канадской компании судом.
IMAX — киноформат, при котором изображение становится более ярким, четким и создает эффект погружения для зрителя за счет большего масштаба и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология принадлежит одноименной канадской компании. Их права распространяются на оборудование для показа фильмов в таком формате и даже на колонки, создающие объемный звук.