Арбитражный суд Москвы обязал IMAX исполнять договоры с кинотеатрами

Решение суда датировано 22 марта. Уточняется, что оно может быть обжаловано в течение месяца. Если IMAX не исполнит решение суда в течение пяти дней с даты вступления акта в силу, то должна будет выплатить объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» 200 000 руб. неустойки за каждый день неисполнения, начиная с шестого.