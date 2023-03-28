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«Коммерсантъ»: на 40% «Банки.ру» претендуют Мосбиржа, «Яндекс» и Потанин

Ведомости

На 40%-ную долю инвестиционного фонда Russia Partners в финансовом портале «Банки.ру» претендуют Московская биржа, «Яндекс» и владелец «Интерроса» Владимир Потанин. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Желающих много, но до сделки еще очень далеко», – сказал один из собеседников. О претендентах сообщил источник, близкий к торговой площадке. В Мосбирже, «Яндексе» и в представительстве предпринимателя Потанина отвечать на вопрос о появившейся информации не стали. В самом сервисе вопрос продажи 40%-ной доли также не комментировали, пишет газета.

В середине марта РБК сообщил, что владеющий 40% акций в «Банки.ру» фонд Russia Partners решил продать свою долю. Тогда, по данным источников, в качестве консультанта сделки выступил «Ренессанс капитал». Также свои доли в сервисе могут продать инвестфонды Winter Capital и «Эльбрус капитал».

«Банки.ру» является крупнейшим российским финансовым порталом, который включает в себя форумы, информагентство, финансовый супермаркет и интерактивные сервисы. Он был основан в 2005 г. Кириллом и Филиппом Ильиными-Адаевыми. В 2020 г. они сообщили, что продали свои доли и покинули компанию. Тогда же покупателями стали фонды «Эльбрус капитал» и Winter Capital.

В 2013 г. владельцем 30% акций «Банки.ру» стал Russia Partners, приобретя эту долю у инвестиционного холдинга «Финам» за $6 млн. Позже, в 2014 г., фонд купил еще 10% у Ильина-Адаева и его семьи. После продажи доли семьи Ильина-Адаева в 2020 г. источник «Ведомостей» оценивал стоимость актива в $50-70 млн. Сейчас актив маркетплейса оценивается в $198,8 млн (15 млрд руб.), а стоимость самого пакета Russia Partners может быть в районе $68,4–84,8 млн, сообщил источник РБК.

По данным СПАРК, «Банки.ру» принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра, 59,8% Banki.ru Holding Ltd. владеет Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Остальные 40,2% находятся у фонда прямых инвестиций Russia Partners Technology Fund L.P., писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных