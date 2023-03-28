«Коммерсантъ»: на 40% «Банки.ру» претендуют Мосбиржа, «Яндекс» и Потанин
На 40%-ную долю инвестиционного фонда Russia Partners в финансовом портале «Банки.ру» претендуют Московская биржа, «Яндекс» и владелец «Интерроса» Владимир Потанин. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Желающих много, но до сделки еще очень далеко», – сказал один из собеседников. О претендентах сообщил источник, близкий к торговой площадке. В Мосбирже, «Яндексе» и в представительстве предпринимателя Потанина отвечать на вопрос о появившейся информации не стали. В самом сервисе вопрос продажи 40%-ной доли также не комментировали, пишет газета.
«Банки.ру» является крупнейшим российским финансовым порталом, который включает в себя форумы, информагентство, финансовый супермаркет и интерактивные сервисы. Он был основан в 2005 г. Кириллом и Филиппом Ильиными-Адаевыми. В 2020 г. они сообщили, что продали свои доли и покинули компанию. Тогда же покупателями стали фонды «Эльбрус капитал» и Winter Capital.
В 2013 г. владельцем 30% акций «Банки.ру» стал Russia Partners, приобретя эту долю у инвестиционного холдинга «Финам» за $6 млн. Позже, в 2014 г., фонд купил еще 10% у Ильина-Адаева и его семьи. После продажи доли семьи Ильина-Адаева в 2020 г. источник «Ведомостей» оценивал стоимость актива в $50-70 млн. Сейчас актив маркетплейса оценивается в $198,8 млн (15 млрд руб.), а стоимость самого пакета Russia Partners может быть в районе $68,4–84,8 млн, сообщил источник РБК.
По данным СПАРК, «Банки.ру» принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра, 59,8% Banki.ru Holding Ltd. владеет Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Остальные 40,2% находятся у фонда прямых инвестиций Russia Partners Technology Fund L.P., писали «Ведомости».