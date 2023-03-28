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Бизнес

Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки энергоносителей

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговлю и поставки нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. 

Новак отметил важность Венгрии для России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». В кабмине уточнили, что в 2022 г. страна получила 4,63 млрд куб. м нефти по системе «Транснефти». Кроме того, Россия продолжает выполнять все договорные обязательства с Венгрией по поставкам газа, а также экспортирует дополнительные объемы энергоносителя по запросу Будапешта.

Кроме того, по итогам 2022 г. товарооборот России и Венгрии увеличился на 80%, до $10,8 млрд. В правительстве обратили внимание, что российский экспорт вырос в 2,5 раза, до $9,4 млрд. 

Новак заявил, что венгерские власти «прагматично подходят» к выстраиванию отношений с РФ, несмотря на давление Запада. По мнению вице-премьера, Венгрия «остается, по сути, единственной из стран Евросоюза, твердо отстаивающей свои национальные интересы».  

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В конце августа 2022 г. Венгрия подписала контракт с «Газпромом», согласно которому с 1 сентября страна получает 5,8 млн куб. м газа в сутки. До этого поставки в страну находились на отметке в 2,6 млн куб. м газа в сутки. Дополнительные объемы газа будут поставляются в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию.

Экспорт российской нефти в Венгрию идет по трубопроводу «Дружба». 5 декабря прошлого года в силу вступил утвержденный странами ЕС потолок цен на российскую нефть в $60/барр. Но поставки по «Дружбе» не попали под санкции ЕС: для Венгрии, Чехии и Словакии были сделаны исключения.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. В то же время Венгрия не раз критиковала ограничения и поднимала вопрос об их смягчении. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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