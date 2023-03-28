Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки энергоносителей

Новак отметил важность Венгрии для России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». В кабмине уточнили, что в 2022 г. страна получила 4,63 млрд куб. м нефти по системе «Транснефти». Кроме того, Россия продолжает выполнять все договорные обязательства с Венгрией по поставкам газа, а также экспортирует дополнительные объемы энергоносителя по запросу Будапешта.