Новак обсудил с главой МИД Венгрии поставки энергоносителей
Вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговлю и поставки нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Новак отметил важность Венгрии для России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». В кабмине уточнили, что в 2022 г. страна получила 4,63 млрд куб. м нефти по системе «Транснефти». Кроме того, Россия продолжает выполнять все договорные обязательства с Венгрией по поставкам газа, а также экспортирует дополнительные объемы энергоносителя по запросу Будапешта.
Кроме того, по итогам 2022 г. товарооборот России и Венгрии увеличился на 80%, до $10,8 млрд. В правительстве обратили внимание, что российский экспорт вырос в 2,5 раза, до $9,4 млрд.
Новак заявил, что венгерские власти «прагматично подходят» к выстраиванию отношений с РФ, несмотря на давление Запада. По мнению вице-премьера, Венгрия «остается, по сути, единственной из стран Евросоюза, твердо отстаивающей свои национальные интересы».
В конце августа 2022 г. Венгрия подписала контракт с «Газпромом», согласно которому с 1 сентября страна получает 5,8 млн куб. м газа в сутки. До этого поставки в страну находились на отметке в 2,6 млн куб. м газа в сутки. Дополнительные объемы газа будут поставляются в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию.
Экспорт российской нефти в Венгрию идет по трубопроводу «Дружба». 5 декабря прошлого года в силу вступил утвержденный странами ЕС потолок цен на российскую нефть в $60/барр. Но поставки по «Дружбе» не попали под санкции ЕС: для Венгрии, Чехии и Словакии были сделаны исключения.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. В то же время Венгрия не раз критиковала ограничения и поднимала вопрос об их смягчении.