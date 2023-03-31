«Коммерсантъ»: поставки авто из Грузии в Россию увеличились втрое

В саму Грузию было ввезено порядка 8200 машин на $97 млн из США, – это меньше объема в 2022 г., который тогда составил 11 000 авто. За тот же период из Германии поставлено 1300 авто на $29,2 млн, что на около 330 штук меньше прошлого года. При этом неясно, говорится о поставках новых или подержанных автомобилей.