«Коммерсантъ»: поставки авто из Грузии в Россию увеличились втрое
Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию более чем в три раза в начале 2023 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенную статистику страны.
В январе-феврале этого года поставки в РФ составили 978 автомобилей на сумму в $13,5 млн, – за аналогичный период прошлого года Грузией было поставлено только 209 авто. Также Грузия увеличила экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Казахстан (2600 авто на $51,5 млн против 935 в 2022 г.), Армению (2800 авто на почти $50,2 млн против 365) и Киргизию (1300 авто на $43,2 млн против 423).
В саму Грузию было ввезено порядка 8200 машин на $97 млн из США, – это меньше объема в 2022 г., который тогда составил 11 000 авто. За тот же период из Германии поставлено 1300 авто на $29,2 млн, что на около 330 штук меньше прошлого года. При этом неясно, говорится о поставках новых или подержанных автомобилей.
После начала спецоперации на Украине в Россию запретили экспорт машин стоимостью выше 50 000 евро из Евросоюза и легковых машин из США. По словам аналитика агентства Nation.ge Давида Авалишвили, рост реэкспорта автомобилей в Казахстан, Армению и Киргизию «наверняка объясняется тем, что оттуда автомобили направляются в Россию». Он отметил, что в РФ отправляются автомобили низкой ценовой категории (т.е. ниже 50 000 евро), которые не подпадают под западные санкции.
Ранее директор департамента оптовых продаж автомобилей группы
«Авилон» Грацин Беленова рассказала «Ведомостям», что ввоз легковых машин по параллельному импорту реализует автодилерская группа «Авилон». По ее словам, в основном поставки идут из Китая.
«Мы заключаем с автодилерами сделку о сотрудничестве, принимаем от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупаем эти автомобили и передаем их в дилерские центры. Мы осуществляем импорт только как юрлицо, что делает покупку более выгодной как для дилеров, так и для конечных клиентов», – рассказала тогда Беленова.