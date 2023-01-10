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Продажи новых легковых машин в России упали более чем вдвое по итогам 2022 года

Но в текущем году авторынок ждет уверенное восстановление
Денис Ильюшенков
Отечественная Lada — одна из самых продаваемых машин / Андрей Гордеев / Ведомости

В 2022 г. рынок новых легковых автомобилей в России снизился на 59% до 626 300 машин. Об этом говорится в данных «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК) – совместного предприятия аналитического агентства «Автостат» и системы электронных паспортов транспортных средств.

Эти данные практически совпадают со статистикой регистраций новых легковых машин в прошлом году. По подсчетам «Автостат инфо», которые есть у «Ведомостей», в 2022 г. на учет в России было поставлено 629 923 автомобиля, что на 58% меньше по сравнению с 2021 г. Таким образом, рынок легковушек в России за прошедший год откатился к уровням второй половины 1990-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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