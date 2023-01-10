Продажи новых легковых машин в России упали более чем вдвое по итогам 2022 года

Продажи новых легковых машин в России упали более чем вдвое по итогам 2022 годаНо в текущем году авторынок ждет уверенное восстановление
В 2022 г. рынок новых легковых автомобилей в России снизился на 59% до 626 300 машин. Об этом говорится в данных «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК) – совместного предприятия аналитического агентства «Автостат» и системы электронных паспортов транспортных средств.
Эти данные практически совпадают со статистикой регистраций новых легковых машин в прошлом году. По подсчетам «Автостат инфо», которые есть у «Ведомостей», в 2022 г. на учет в России было поставлено 629 923 автомобиля, что на 58% меньше по сравнению с 2021 г. Таким образом, рынок легковушек в России за прошедший год откатился к уровням второй половины 1990-х гг.
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