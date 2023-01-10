Продажи новых легковых машин в России упали более чем вдвое по итогам 2022 года

Эти данные практически совпадают со статистикой регистраций новых легковых машин в прошлом году. По подсчетам «Автостат инфо», которые есть у «Ведомостей», в 2022 г. на учет в России было поставлено 629 923 автомобиля, что на 58% меньше по сравнению с 2021 г. Таким образом, рынок легковушек в России за прошедший год откатился к уровням второй половины 1990-х гг.