Минпромторг сообщил о передаче завода Toyota НАМИ
«Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю», — пояснили в пресс-службе.
Других подробностей сделки ведомство не раскрыло. В пресс-службе добавили, что Минпромторг прорабатывает варианты скорейшего возобновления производства на заводе.
В декабре 2022 г. Минпромторг сообщил, что предприятие прошло процедуру консервации. Тогда вместе с правительством Санкт-Петербурга ведомство прорабатывало возможные сценарии развития данной площадки.
Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила полностью закрыть предприятие.
Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода. Российский бизнес сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus, добавил автопроизводитель.