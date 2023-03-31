Минпромторг сообщил о передаче завода Toyota НАМИ

Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила полностью закрыть предприятие.