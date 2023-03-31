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Бизнес

Минпромторг сообщил о передаче завода Toyota НАМИ

Ведомости

Завод японского концерна Toyota в Санкт-Петербурге перешел к государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю», — пояснили в пресс-службе. 

Других подробностей сделки ведомство не раскрыло. В пресс-службе добавили, что Минпромторг прорабатывает варианты скорейшего возобновления производства на заводе.

В середине марта глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство обсуждает вопрос передачи российских активов японского автоконцерна Toyota ФГУП НАМИ. При этом ранее в ведомстве отрицали такие планы. 

В декабре 2022 г. Минпромторг сообщил, что предприятие прошло процедуру консервации. Тогда вместе с правительством Санкт-Петербурга ведомство прорабатывало возможные сценарии развития данной площадки.

Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила полностью закрыть предприятие. 

Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода. Российский бизнес сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus, добавил автопроизводитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных