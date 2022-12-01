Минпромторг подтвердил отсутствие планов у «НАМИ» по покупке завода Toyota

Проблемы со сборкой иностранных машин и поставками комплектующих начались в России на фоне спецоперации на Украине и введения санкций западными странами против РФ. В связи с этим зарубежные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. В частности, такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda и др.) и другие компании.