Минпромторг подтвердил отсутствие планов у «НАМИ» по покупке завода Toyota
«После остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — рассказали в ведомстве.
В Минпромторге вновь подчеркнули, что «НАМИ» на данный момент не собирается покупать предприятие. В то же время власти Петербурга совместно с ведомством обсуждают разные варианты развития завода.
Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге 4 марта. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей.
В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода. Российский бизнес компании сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus, добавил автопроизводитель. 11 ноября в Минпромторге уже сообщали, что не рассматривают передачу завода Toyota в собственность «НАМИ».
Проблемы со сборкой иностранных машин и поставками комплектующих начались в России на фоне спецоперации на Украине и введения санкций западными странами против РФ. В связи с этим зарубежные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. В частности, такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda и др.) и другие компании.
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