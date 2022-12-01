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Минпромторг подтвердил отсутствие планов у «НАМИ» по покупке завода Toyota

Ведомости

ФГУП «НАМИ» по-прежнему не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге. В настоящее время предприятие проходит процедуру консервации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. 

«После остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — рассказали в ведомстве. 

В Минпромторге вновь подчеркнули, что «НАМИ» на данный момент не собирается покупать предприятие. В то же время власти Петербурга совместно с ведомством обсуждают разные варианты развития завода. 

Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге 4 марта. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. 

В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода. Российский бизнес компании сфокусируется на поддержке дилерской сети, которая продолжит обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus, добавил автопроизводитель. 11 ноября в Минпромторге уже сообщали, что не рассматривают передачу завода Toyota в собственность «НАМИ».

Проблемы со сборкой иностранных машин и поставками комплектующих начались в России на фоне спецоперации на Украине и введения санкций западными странами против РФ. В связи с этим зарубежные автоконцерны объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. В частности, такое решение приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda и др.) и другие компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных