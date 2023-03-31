«Аэрофлот» не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год

По итогам 2022 г. общий объем перевозок авиакомпаний группы «Аэрофлот» (включая АК «Аэрофлот», «Россия», «Победа») составил 40,7 млн человек – это на 5,1 млн меньше, чем годом ранее. Какая часть пассажиров пришлась на внутренние, а какая - на международные линии, в «Аэрофлоте» не уточнили. В конце 2023 г. «Аэрофлот» намерен увеличить показатель по пассажиропотоку группы до 43,5 млн пассажиров. При этом в компании отмечали, что на фоне западных санкций в 2022 г. группа сфокусировалась на нормализации операционной деятельности, восстановлении пассажиропотока на внутренних и доступных международных направлениях. После начала СВО на Украине страны Евросоюза и США закрыли небо для российских авиакомпаний. Россия ответила тем же.