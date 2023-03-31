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Бизнес

«Аэрофлот» не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что на заседании 28 марта совет директоров обсудил итоги деятельности компании за 2022 г., а также перспективы развития - в частности, восстановление перевозок, обеспечение финансовой устойчивости и улучшение операционных и финансовых показателей. По итогам обсуждения было отмечено, что в сложившихся условиях приоритетом является сохранение достаточного запаса ликвидности и денежных средств на счетах компании.

«Принимая это во внимание, совет директоров выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому не предполагается выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.», – говорится в сообщении.

При этом «Аэрофлот» сохраняет приверженность дивидендной политике и нацелен на выплату дивидендов в будущем, добавили в компании.

На фоне этих новостей акции компании снизились на 4,92% до 31,11 руб. за бумагу на 16:19 мск.

По итогам 2022 г. общий объем перевозок авиакомпаний группы «Аэрофлот» (включая АК «Аэрофлот», «Россия», «Победа») составил 40,7 млн человек – это на 5,1 млн меньше, чем годом ранее. Какая часть пассажиров пришлась на внутренние, а какая - на международные линии, в «Аэрофлоте» не уточнили. В конце 2023 г. «Аэрофлот» намерен увеличить показатель по пассажиропотоку группы до 43,5 млн пассажиров. При этом в компании отмечали, что на фоне западных санкций в 2022 г. группа сфокусировалась на нормализации операционной деятельности, восстановлении пассажиропотока на внутренних и доступных международных направлениях. После начала СВО на Украине страны Евросоюза и США закрыли небо для российских авиакомпаний. Россия ответила тем же.

Летом 2022 г. годовое общее собрание акционеров «Аэрофлота» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных