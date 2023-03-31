«Аэрофлот» не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Отмечается, что на заседании 28 марта совет директоров обсудил итоги деятельности компании за 2022 г., а также перспективы развития - в частности, восстановление перевозок, обеспечение финансовой устойчивости и улучшение операционных и финансовых показателей. По итогам обсуждения было отмечено, что в сложившихся условиях приоритетом является сохранение достаточного запаса ликвидности и денежных средств на счетах компании.
«Принимая это во внимание, совет директоров выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому не предполагается выплачивать дивиденды по итогам 2022 г.», – говорится в сообщении.
При этом «Аэрофлот» сохраняет приверженность дивидендной политике и нацелен на выплату дивидендов в будущем, добавили в компании.
На фоне этих новостей акции компании снизились на 4,92% до 31,11 руб. за бумагу на 16:19 мск.
По итогам 2022 г. общий объем перевозок авиакомпаний группы «Аэрофлот» (включая АК «Аэрофлот», «Россия», «Победа») составил 40,7 млн человек – это на 5,1 млн меньше, чем годом ранее. Какая часть пассажиров пришлась на внутренние, а какая - на международные линии, в «Аэрофлоте» не уточнили. В конце 2023 г. «Аэрофлот» намерен увеличить показатель по пассажиропотоку группы до 43,5 млн пассажиров. При этом в компании отмечали, что на фоне западных санкций в 2022 г. группа сфокусировалась на нормализации операционной деятельности, восстановлении пассажиропотока на внутренних и доступных международных направлениях. После начала СВО на Украине страны Евросоюза и США закрыли небо для российских авиакомпаний. Россия ответила тем же.
Летом 2022 г. годовое общее собрание акционеров «Аэрофлота» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г.