«Аэрофлот» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Годовое общее собрание акционеров «Аэрофлота» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года», – сказано в сообщении.
На заочном голосовании, прошедшем 30 июня 2022 г., также избран новый состав ревизионной комиссии и утверждена годовая отчетность за 2021 г.
Согласно годовому отчету за 2021 г., общая выручка «Аэрофлота» по итогам прошлого года составила 491,7 млрд руб., чистый убыток составил почти 34,5 млрд руб.
7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что правительство будет индивидуально подходить к вопросу выплат дивидендов госкомпаниями. Госбанкам же Минфин рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов по итогам 2021 г. в связи с оказываемым на Россию санкционным давлением. Госкомпании и госбанки традиционно платят дивиденды в размере не менее чем 50% от чистой прибыли.
В этот же день акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 г. Сумма выплат составит 441,5 млрд руб.