«Аэрофлот» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что правительство будет индивидуально подходить к вопросу выплат дивидендов госкомпаниями. Госбанкам же Минфин рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов по итогам 2021 г. в связи с оказываемым на Россию санкционным давлением. Госкомпании и госбанки традиционно платят дивиденды в размере не менее чем 50% от чистой прибыли.