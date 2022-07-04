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Экономика

«Аэрофлот» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Ведомости

Годовое общее собрание акционеров «Аэрофлота» приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года», – сказано в сообщении.

На заочном голосовании, прошедшем 30 июня 2022 г., также избран новый состав ревизионной комиссии и утверждена годовая отчетность за 2021 г.

Согласно годовому отчету за 2021 г., общая выручка «Аэрофлота» по итогам прошлого года составила 491,7 млрд руб., чистый убыток составил почти 34,5 млрд руб.

7 апреля министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в Госдуме, что правительство будет индивидуально подходить к вопросу выплат дивидендов госкомпаниями. Госбанкам же Минфин рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов по итогам 2021 г. в связи с оказываемым на Россию санкционным давлением. Госкомпании и госбанки традиционно платят дивиденды в размере не менее чем 50% от чистой прибыли.

3 июня от выплаты дивидендов отказался ВТБ, 30 июня аналогичное решение приняли акционеры «Сбербанка» и «Газпрома». Акции последнего из-за отказа от выплаты дивидендов упали на 30%.

В этот же день акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 г. Сумма выплат составит 441,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных