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Финансы

ВТБ решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

Ведомости

Собрание акционеров ВТБ решило не выплачивать дивиденды за 2021 г., не распределять чистую прибыль за этот год и оставить ее в распоряжении банка, говорится в сообщении компании.

«Принять решение: полученную чистую прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года не распределять и оставить в распоряжении Банка ВТБ (ПАО); не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2021 года», — говорится в сообщении.

25 апреля правительство предписало ВТБ не выплачивать дивиденды за 2021 г. До начала спецоперации и введения санкций ВТБ планировал выплатить акционерам 50% прибыли, или 163,5 млрд руб.

7 апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин рекомендует госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. По его словам, банкам требуется «капитальная база» в связи с тем, что они «достаточно много потеряли в нынешних условиях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных