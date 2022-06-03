ВТБ решил не выплачивать дивиденды за 2021 год
«Принять решение: полученную чистую прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года не распределять и оставить в распоряжении Банка ВТБ (ПАО); не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2021 года», — говорится в сообщении.
25 апреля правительство предписало ВТБ не выплачивать дивиденды за 2021 г. До начала спецоперации и введения санкций ВТБ планировал выплатить акционерам 50% прибыли, или 163,5 млрд руб.
7 апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин рекомендует госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 г. из-за санкционного давления на банковский сектор. По его словам, банкам требуется «капитальная база» в связи с тем, что они «достаточно много потеряли в нынешних условиях».