Производителям алкоголя могут разрешить сбыт остатков для оплаты долгов при банкротстве

Как сообщалось ранее, производство водки в России в январе – феврале снизилось на 8,2% год к году и составило 9,8 млн дал, а коньяка – выросло до 1,2 млн дал (+6,3%). Всего объем произведенной алкогольной продукции в стране без учета пива, пуаре и медовухи составил 23,8 млн дал, что на 3,3% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Производство виноградного вина увеличилось на 10,2%, составив 3,4 млн дал, производство шампанского за этот же период составило 1,7 млн дал (+25,8%), а ликерных вин – 0,17 млн дал (+31,3%).