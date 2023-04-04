Производителям алкоголя могут разрешить сбыт остатков для оплаты долгов при банкротстве
Российским производителям этилового спирта и алкогольной продукции с аннулированной или истекшей лицензией могут разрешить продажу остатков продукции для погашения долгов в случае банкротства или признания лицензиата несостоятельным. Такие поправки подготовил Минфин России, сообщила пресс-служба ведомства.
«При предоставлении права таким организациям реализовывать имеющиеся остатки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции могут быть выручены средства, которые, в свою очередь, могут быть использованы для погашения задолженности», – рассказал замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.
Министерство также предлагает разрешить таким производителям продавать остатки своих товаров в течение двух месяцев с момента аннулирования или прекращения действия лицензии другим организациям, имеющим аналогичную лицензию. Сейчас оставшийся после двух месяцев с аннулирования лицензии этиловый спирт получает статус находящегося в незаконном обороте и подлежит уничтожению, уточнили в Минфине.
Поправки вносятся в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Как сообщалось ранее, производство водки в России в январе – феврале снизилось на 8,2% год к году и составило 9,8 млн дал, а коньяка – выросло до 1,2 млн дал (+6,3%). Всего объем произведенной алкогольной продукции в стране без учета пива, пуаре и медовухи составил 23,8 млн дал, что на 3,3% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Производство виноградного вина увеличилось на 10,2%, составив 3,4 млн дал, производство шампанского за этот же период составило 1,7 млн дал (+25,8%), а ликерных вин – 0,17 млн дал (+31,3%).
Всего объем произведенной алкогольной продукции в стране без учета пива, пуаре и медовухи составил 23,8 млн дал, что на 3,3% больше результатов аналогичного периода прошлого года.