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Производителям алкоголя могут разрешить сбыт остатков для оплаты долгов при банкротстве

Ведомости

Российским производителям этилового спирта и алкогольной продукции с аннулированной или истекшей лицензией могут разрешить продажу остатков продукции для погашения долгов в случае банкротства или признания лицензиата несостоятельным. Такие поправки подготовил Минфин России, сообщила пресс-служба ведомства.

«При предоставлении права таким организациям реализовывать имеющиеся остатки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции могут быть выручены средства, которые, в свою очередь, могут быть использованы для погашения задолженности», – рассказал замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.

Министерство также предлагает разрешить таким производителям продавать остатки своих товаров в течение двух месяцев с момента аннулирования или прекращения действия лицензии другим организациям, имеющим аналогичную лицензию. Сейчас оставшийся после двух месяцев с аннулирования лицензии этиловый спирт получает статус находящегося в незаконном обороте и подлежит уничтожению, уточнили в Минфине.

Поправки вносятся в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как сообщалось ранее, производство водки в России в январе – феврале снизилось на 8,2% год к году и составило 9,8 млн дал, а коньяка – выросло до 1,2 млн дал (+6,3%). Всего объем произведенной алкогольной продукции в стране без учета пива, пуаре и медовухи составил 23,8 млн дал, что на 3,3% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Производство виноградного вина увеличилось на 10,2%, составив 3,4 млн дал, производство шампанского за этот же период составило 1,7 млн дал (+25,8%), а ликерных вин – 0,17 млн дал (+31,3%).

Всего объем произведенной алкогольной продукции в стране без учета пива, пуаре и медовухи составил 23,8 млн дал, что на 3,3% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных