Virgin Orbit Ричарда Брэнсона объявила о банкротстве
Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона по запуску малых спутников Virgin Orbit подала заявление о банкротстве. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что решение последовало за сообщениями о сокращении штата компании из-за невозможности обеспечить финансирование.
«Несмотря на то что мы приложили огромные усилия для получения дополнительного финансирования, в итоге мы вынуждены сделать то, что лучше для бизнеса», — приводятся в заявлении слова генерального директора Virgin Orbit Дэна Харта.
По его словам, решение о банкротстве позволит продать компанию «с максимальной стоимостью». В заявлении подчеркивается, что Virgin Orbit заинтересована в скорейшем завершении продажи.
По данным Reuters, активы компании составляют $243 млн, а размер задолженности на 30 сентября — $153,5 млн. В заявлении уточняется, что Virgin Orbit получила от Virgin Investments Limited $31,6 млн для обеспечения процесса банкротства.
31 марта CNBC сообщил, что Virgin Orbit может прекратить работу «в обозримом будущем» из-за отсутствия финансирования. Тогда Харт анонсировал «кардинальные и чрезвычайно болезненные изменения». В частности, планировалось уволить 90% сотрудников, оставив в штате только 100 человек.
Компания Virgin Orbit по запуску небольших спутников была основана в 2017 г. британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Первый успешный запуск ракеты состоялся 17 января 2021 г. Тогда по заказу NASA ракета-носитель воздушного старта LauncherOne вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat из-под крыла самолета.
Однако в январе 2023 г. компания отчиталась о неудачной попытке запуска ракеты LauncherOne со спутниками с территории Великобритании. 30 марта на закрытии торгов стоимость акций упала до $0,34. Снижение стоимости акций с начала года составило 82%.