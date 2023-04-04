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Virgin Orbit Ричарда Брэнсона объявила о банкротстве

Ведомости

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона по запуску малых спутников Virgin Orbit подала заявление о банкротстве. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. 

Отмечается, что решение последовало за сообщениями о сокращении штата компании из-за невозможности обеспечить финансирование.

«Несмотря на то что мы приложили огромные усилия для получения дополнительного финансирования, в итоге мы вынуждены сделать то, что лучше для бизнеса», — приводятся в заявлении слова генерального директора Virgin Orbit Дэна Харта.

По его словам, решение о банкротстве позволит продать компанию «с максимальной стоимостью». В заявлении подчеркивается, что Virgin Orbit заинтересована в скорейшем завершении продажи. 

По данным Reuters, активы компании составляют $243 млн, а размер задолженности на 30 сентября — $153,5 млн. В заявлении уточняется, что Virgin Orbit получила от Virgin Investments Limited $31,6 млн для обеспечения процесса банкротства. 

31 марта CNBC сообщил, что Virgin Orbit может прекратить работу «в обозримом будущем» из-за отсутствия финансирования. Тогда Харт анонсировал «кардинальные и чрезвычайно болезненные изменения». В частности, планировалось уволить 90% сотрудников, оставив в штате только 100 человек.

Компания Virgin Orbit по запуску небольших спутников была основана в 2017 г. британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Первый успешный запуск ракеты состоялся 17 января 2021 г. Тогда по заказу NASA ракета-носитель воздушного старта LauncherOne вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat из-под крыла самолета. 

Однако в январе 2023 г. компания отчиталась о неудачной попытке запуска ракеты LauncherOne со спутниками с территории Великобритании. 30 марта на закрытии торгов стоимость акций упала до $0,34. Снижение стоимости акций с начала года составило 82%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных