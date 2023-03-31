СNBC: Virgin Orbit Ричарда Брэнсона может прекратить работу

Уточняется, что в рамках изменений будут уволены 90% сотрудников, в штате останутся только 100 человек. По словам Харта, увольнения затронут все отделы. При этом Virgin Orbit «предоставит выходное пособие каждому увольняющемуся» сотруднику с выплатой наличными, продлением льгот и поддержкой в поиске новой должности — с «прямым каналом», созданным с дочерней компанией Virgin Galactic для найма, уточнил Харт.