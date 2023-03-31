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СNBC: Virgin Orbit Ричарда Брэнсона может прекратить работу

Ведомости

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона по запуску малых спутников Virgin Orbit может прекратить работу «в обозримом будущем» из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на заявление генерального директора Дэна Харта. Аудиозапись с его встречи с сотрудниками есть у CNBC.

«К сожалению, мы не смогли обеспечить финансирование, чтобы обеспечить четкий путь для этой компании. <...> У нас нет другого выбора, кроме как осуществить немедленные, кардинальные и чрезвычайно болезненные изменения», – сказал он.

Уточняется, что в рамках изменений будут уволены 90% сотрудников, в штате останутся только 100 человек. По словам Харта, увольнения затронут все отделы. При этом Virgin Orbit «предоставит выходное пособие каждому увольняющемуся» сотруднику с выплатой наличными, продлением льгот и поддержкой в поиске новой должности — с «прямым каналом», созданным с дочерней компанией Virgin Galactic для найма, уточнил Харт.

В январе 2023 г. компания отчиталась о неудачной попытке запуска ракеты LauncherOne со спутниками с территории Великобритании. 30 марта на закрытии торгов стоимость акций упала до $0,34. С начала года их стоимость снизилась на 82%.

Компания Virgin Galactic была основана в 2004 г. британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и вошла в конгломерат компаний Virgin Group. Миллиардер, уже опробовавший себя в различных сферах – от звукозаписи и книгопечатания до авиаперевозок, – был намерен стать первооткрывателем частного космического туризма. В 2017 г. Брэнсон основал компанию Virgin Orbit, которая планирует запуски небольших спутников.

Первый успешный запуск ракеты произошел 17 января 2021 г. Тогда по заказу NASA ракета-носитель воздушного старта LauncherOne вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat из-под крыла самолета. Этому предшествовала неудачная попытка Virgin Orbit: 25 мая 2020 г. после запуска LauncherOne система безопасности по неизвестной причине отключила двигатели первой ступени и ракета упала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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