СNBC: Virgin Orbit Ричарда Брэнсона может прекратить работу
Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона по запуску малых спутников Virgin Orbit может прекратить работу «в обозримом будущем» из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на заявление генерального директора Дэна Харта. Аудиозапись с его встречи с сотрудниками есть у CNBC.
«К сожалению, мы не смогли обеспечить финансирование, чтобы обеспечить четкий путь для этой компании. <...> У нас нет другого выбора, кроме как осуществить немедленные, кардинальные и чрезвычайно болезненные изменения», – сказал он.
Уточняется, что в рамках изменений будут уволены 90% сотрудников, в штате останутся только 100 человек. По словам Харта, увольнения затронут все отделы. При этом Virgin Orbit «предоставит выходное пособие каждому увольняющемуся» сотруднику с выплатой наличными, продлением льгот и поддержкой в поиске новой должности — с «прямым каналом», созданным с дочерней компанией Virgin Galactic для найма, уточнил Харт.
В январе 2023 г. компания отчиталась о неудачной попытке запуска ракеты LauncherOne со спутниками с территории Великобритании. 30 марта на закрытии торгов стоимость акций упала до $0,34. С начала года их стоимость снизилась на 82%.
Компания Virgin Galactic была основана в 2004 г. британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и вошла в конгломерат компаний Virgin Group. Миллиардер, уже опробовавший себя в различных сферах – от звукозаписи и книгопечатания до авиаперевозок, – был намерен стать первооткрывателем частного космического туризма. В 2017 г. Брэнсон основал компанию Virgin Orbit, которая планирует запуски небольших спутников.
Первый успешный запуск ракеты произошел 17 января 2021 г. Тогда по заказу NASA ракета-носитель воздушного старта LauncherOne вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat из-под крыла самолета. Этому предшествовала неудачная попытка Virgin Orbit: 25 мая 2020 г. после запуска LauncherOne система безопасности по неизвестной причине отключила двигатели первой ступени и ракета упала.