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Британская Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками

Ведомости

Компания Virgin Orbit, одно из подразделений холдинга Virgin Group британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, сообщила о неудачном запуске ракеты LauncherOne со спутниками, они не были выведены на орбиту Земли. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Историческая первая попытка запустить спутники с британской земли прошлой ночью достигла космоса, но в конечном итоге не достигла своей целевой орбиты. <...> В какой-то момент во время запуска двигателя второй ступени ракеты, когда ракета двигалась со скоростью более 11 000 миль в час (около 17 700 км/ч. — "Ведомости"), в системе произошла аномалия, из-за которой миссия была преждевременно прекращена», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что этому предшествовали успешный запуск двигателей и выход в космос. В результате самолет-носитель с экипажем на борту успешно приземлился. Уточняется, что это была первая попытка запуска ракеты с территории Великобритании, до этого пуски осуществлялись с территории США. 

Первый успешный запуск ракеты произошел 17 января 2021 г. Тогда по заказу NASA ракета-носитель воздушного старта LauncherOne вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat из-под крыла самолета. Этому предшествовала неудачная попытка: 25 мая 2020 г. после запуска LauncherOne система безопасности по неизвестной причине отключила двигатели первой ступени, и ракета упала.

Для запуска ракеты Virgin Orbit использует модифицированный самолет Boeing 747-400 под названием Cosmic Girl («Космическая девушка»). Самолет-носитель с закрепленной под крылом ракетой сбрасывает ее после набора высоты, тогда ракета включает собственные двигатели и выходит на околоземную орбиту высотой около 500 км. Сама LauncherOne имеет длину 21 м, массу 30 т, две ступени и развивает скорость до 28 000 км/ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных