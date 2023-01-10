Британская Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками
Компания Virgin Orbit, одно из подразделений холдинга Virgin Group британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, сообщила о неудачном запуске ракеты LauncherOne со спутниками, они не были выведены на орбиту Земли. Заявление опубликовано на сайте компании.
«Историческая первая попытка запустить спутники с британской земли прошлой ночью достигла космоса, но в конечном итоге не достигла своей целевой орбиты. <...> В какой-то момент во время запуска двигателя второй ступени ракеты, когда ракета двигалась со скоростью более 11 000 миль в час (около 17 700 км/ч. — "Ведомости"), в системе произошла аномалия, из-за которой миссия была преждевременно прекращена», — сказано в сообщении.
В компании отметили, что этому предшествовали успешный запуск двигателей и выход в космос. В результате самолет-носитель с экипажем на борту успешно приземлился. Уточняется, что это была первая попытка запуска ракеты с территории Великобритании, до этого пуски осуществлялись с территории США.
Первый успешный запуск ракеты произошел 17 января 2021 г. Тогда по заказу NASA ракета-носитель воздушного старта LauncherOne вывела на орбиту девять микроспутников CubeSat из-под крыла самолета. Этому предшествовала неудачная попытка: 25 мая 2020 г. после запуска LauncherOne система безопасности по неизвестной причине отключила двигатели первой ступени, и ракета упала.
Для запуска ракеты Virgin Orbit использует модифицированный самолет Boeing 747-400 под названием Cosmic Girl («Космическая девушка»). Самолет-носитель с закрепленной под крылом ракетой сбрасывает ее после набора высоты, тогда ракета включает собственные двигатели и выходит на околоземную орбиту высотой около 500 км. Сама LauncherOne имеет длину 21 м, массу 30 т, две ступени и развивает скорость до 28 000 км/ч.