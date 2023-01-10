Британская Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками

«Историческая первая попытка запустить спутники с британской земли прошлой ночью достигла космоса, но в конечном итоге не достигла своей целевой орбиты. <...> В какой-то момент во время запуска двигателя второй ступени ракеты, когда ракета двигалась со скоростью более 11 000 миль в час (около 17 700 км/ч. — "Ведомости"), в системе произошла аномалия, из-за которой миссия была преждевременно прекращена», — сказано в сообщении.