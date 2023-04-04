«Трансмашхолдинг» откроет дочернее предприятие в Индии

Ранее «Ведомости» со ссылкой на дочернюю компанию «Индийских железных дорог» сообщили, что российско-индийский консорциум победил в конкурсе на поставку в Индию 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд. Согласно тендерной документации, производство должно быть налажено в Индии на заводах индийского перевозчика в Латуре и Ченнаи (Мадрасе), при этом победитель конкурса будет обязан модернизировать их производственные мощности, а также депо. Контракт также предусматривает техобслуживание подвижного состава в течение 35 лет.