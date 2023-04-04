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«Трансмашхолдинг» откроет дочернее предприятие в Индии

Ведомости

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) откроет дочернее предприятие в Индии, которое в середине мая подпишет договор с национальным перевозчиком Indian Railways (IR, «Индийские железные дороги»). Об этом сообщил глава компании Кирилл Липа в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.

«Это будет дочернее предприятие. Оно и будет подписывать договор с железными дорогами. Поэтому это произойдет в середине мая», – сказал он.

По словам Липы, строительство поездов будет осуществляться на территории Индии в связи с требованием локализации производства. Липа добавил, что подписание контракта на поставку поездов ожидается в мае, всего Индия получит 120 поездов от «Трансмашхолдинга».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на дочернюю компанию «Индийских железных дорог» сообщили, что российско-индийский консорциум победил в конкурсе на поставку в Индию 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд. Согласно тендерной документации, производство должно быть налажено в Индии на заводах индийского перевозчика в Латуре и Ченнаи (Мадрасе), при этом победитель конкурса будет обязан модернизировать их производственные мощности, а также депо. Контракт также предусматривает техобслуживание подвижного состава в течение 35 лет.

Ранее по теме: Консорциум «Трансмашхолдинга» поставит для Индии электропоезда на $1,7 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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