«Трансмашхолдинг» откроет дочернее предприятие в Индии
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) откроет дочернее предприятие в Индии, которое в середине мая подпишет договор с национальным перевозчиком Indian Railways (IR, «Индийские железные дороги»). Об этом сообщил глава компании Кирилл Липа в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.
«Это будет дочернее предприятие. Оно и будет подписывать договор с железными дорогами. Поэтому это произойдет в середине мая», – сказал он.
По словам Липы, строительство поездов будет осуществляться на территории Индии в связи с требованием локализации производства. Липа добавил, что подписание контракта на поставку поездов ожидается в мае, всего Индия получит 120 поездов от «Трансмашхолдинга».
Ранее «Ведомости» со ссылкой на дочернюю компанию «Индийских железных дорог» сообщили, что российско-индийский консорциум победил в конкурсе на поставку в Индию 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд. Согласно тендерной документации, производство должно быть налажено в Индии на заводах индийского перевозчика в Латуре и Ченнаи (Мадрасе), при этом победитель конкурса будет обязан модернизировать их производственные мощности, а также депо. Контракт также предусматривает техобслуживание подвижного состава в течение 35 лет.