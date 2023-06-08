«НАМИ» продаст бывший завод Toyota концерну «Алмаз-Антей»

О том, что завод Toyota в Санкт-Петербурге передадут «НАМИ», стало известно в марте 2023 г. Завод Toyota в петербургских Шушарах, как и другие автозаводы иностранных марок в России, простаивал с марта прошлого года после начала спецоперации. До этого эта сборочная площадка проработала в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г.