«НАМИ» продаст бывший завод Toyota концерну «Алмаз-Антей»
В пресс-службе Минпромторга рассказали изданию, что «Алмаз-Антей» наладит производство грузовиков и электрокроссовера E-Neva к 2026 г. Из пояснительной записки следует, что принятие проекта ускорит вопрос загрузки производственных мощностей «Шушары-Авто». Это позволит достичь целевых показателей Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года.
О том, что завод Toyota в Санкт-Петербурге передадут «НАМИ», стало известно в марте 2023 г. Завод Toyota в петербургских Шушарах, как и другие автозаводы иностранных марок в России, простаивал с марта прошлого года после начала спецоперации. До этого эта сборочная площадка проработала в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г.