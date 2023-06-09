Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в мае на 35,9%

Прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из них 81,9 млн – это внутренний пассажиропоток, т. е. показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г.