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Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в мае на 35,9%

Ведомости

Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в мае увеличила пассажиропоток на 35,9% в годовом выражении, до 3,7 млн пассажиров. По сравнению с маем 2021 г. пассажиропоток вырос на 3,9%, сообщается на сайте перевозчика.

В апреле группа перевезла 3,4 млн пассажиров (+55% по сравнению с апрелем 2022 г.), в марте – 3 млн пассажиров. На внутренних линиях в мае было перевезено 3 млн пассажиров, что на 18,4% больше, чем в мае 2022 г. Пассажирооборот вырос на 44,9%, процент занятости пассажирских кресел увеличился на 2,4 п. п. до 83,4%.

Авиакомпания «Аэрофлот» в мае перевезла 1,98 млн человек, что на 55,2% выше результатов мая прошлого года. Из них 1,4 млн пассажиров (+22,5%) было перевезено на внутренних линиях, а 0,57 млн – на международных, что в 4,5 раза превышает показатель прошлого года. За пять месяцев пассажиропоток компании составил 8,6 млн человек (+44,8% год к году). 

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Прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из них 81,9 млн – это внутренний пассажиропоток, т. е. показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г.

О том что количество перевезенных пассажиров в 2023 г. будет зависеть напрямую от того, какой объем субсидий получат авиакомпании, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. За 2022 г. российские авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек (-14% к 2021 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных