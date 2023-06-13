Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» в собственность Чечни

Проект предполагает строительство нового пятиэтажного аэровокзала в форме полумесяца и аэродромного комплекса – взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м и перрона с местами стоянок для 24 воздушных судов. Терминал, как ожидается, сможет обслуживать до 1,5 млн человек в год.