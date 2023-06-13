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Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» в собственность Чечни

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Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций авиакомпании «Вайнахавиа» из федеральной собственности в собственность Чечни для привлечения инвестиций на модернизацию международного аэропорта «Грозный». Документ опубликован на портале правовой информации.

Передача акций позволит правительству Чечни привлечь до конца 2026 г. инвестиций в размере не менее 7,14 млрд руб. на «комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры воздушного транспорта международного аэропорта Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова».

Мера направлена на повышение эффективности авиатранспортного обеспечения Чечни. Правительству РФ поручено в течение шести месяцев обеспечить передачу акций.

В июле прошлого года в Чечне началось строительство международного терминала аэропорта «Грозный», который получил название в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Терминал, как сообщается на сайте оператора аэропорта «Вайнахавиа», возводится на свободной от застройки территории, западнее существующего терминала, без его сноса.

Проект предполагает строительство нового пятиэтажного аэровокзала в форме полумесяца и аэродромного комплекса – взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м и перрона с местами стоянок для 24 воздушных судов. Терминал, как ожидается, сможет обслуживать до 1,5 млн человек в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных