Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» в собственность Чечни
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций авиакомпании «Вайнахавиа» из федеральной собственности в собственность Чечни для привлечения инвестиций на модернизацию международного аэропорта «Грозный». Документ опубликован на портале правовой информации.
Передача акций позволит правительству Чечни привлечь до конца 2026 г. инвестиций в размере не менее 7,14 млрд руб. на «комплексную реконструкцию, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры воздушного транспорта международного аэропорта Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова».
Мера направлена на повышение эффективности авиатранспортного обеспечения Чечни. Правительству РФ поручено в течение шести месяцев обеспечить передачу акций.
В июле прошлого года в Чечне началось строительство международного терминала аэропорта «Грозный», который получил название в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Терминал, как сообщается на сайте оператора аэропорта «Вайнахавиа», возводится на свободной от застройки территории, западнее существующего терминала, без его сноса.
Проект предполагает строительство нового пятиэтажного аэровокзала в форме полумесяца и аэродромного комплекса – взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м и перрона с местами стоянок для 24 воздушных судов. Терминал, как ожидается, сможет обслуживать до 1,5 млн человек в год.