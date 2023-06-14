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«НАМИ» приобрел производство Bosch в Самаре

Ведомости

ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» («НАМИ») приобрел «Роберт Бош Самара». Об этом сообщили в научном центре.

«НАМИ» 13 июня заключил сделку по покупке 100% самарской компании, которая ранее производила системы рулевого управления, а также антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP).

107 сотрудников, которые были трудоустроены на предприятии на момент заключения сделки, продолжат работу. Минпромторг и «НАМИ» пообещали поддержать перезапуск производства.

Производство ABS и ESP планируется наладить с 2024 г. На проектные мощности предприятие может выйти с 2025 г., отметили в «НАМИ».

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7 июня замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал, что поставки отечественных ABS начнутся с 1 июля. Первое отечественное производство ABS будет запущено в Костроме.

«Роберт Бош Самара» бывшая дочерняя компания германского концерна Bosch. Первая очередь завода была запущена в 2015 г., инвестиции в нее составили более 26 млн евро. Первым продуктом завода стала система ESP для Lada Vesta.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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