«НАМИ» приобрел производство Bosch в Самаре
ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» («НАМИ») приобрел «Роберт Бош Самара». Об этом сообщили в научном центре.
«НАМИ» 13 июня заключил сделку по покупке 100% самарской компании, которая ранее производила системы рулевого управления, а также антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP).
107 сотрудников, которые были трудоустроены на предприятии на момент заключения сделки, продолжат работу. Минпромторг и «НАМИ» пообещали поддержать перезапуск производства.
Производство ABS и ESP планируется наладить с 2024 г. На проектные мощности предприятие может выйти с 2025 г., отметили в «НАМИ».
7 июня замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал, что поставки отечественных ABS начнутся с 1 июля. Первое отечественное производство ABS будет запущено в Костроме.
«Роберт Бош Самара» бывшая дочерняя компания германского концерна Bosch. Первая очередь завода была запущена в 2015 г., инвестиции в нее составили более 26 млн евро. Первым продуктом завода стала система ESP для Lada Vesta.