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«Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса

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«Норникель» и VK в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023) подписали соглашение о сотрудничестве в разработке IT-решений для металлургического бизнеса, сообщила пресс-служба VK.

«Документ, подписанный на Петербургском экономическом форуме, предполагает сотрудничество в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.

В планах компаний разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы, уточнили в VK.

Соответствующий документ подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

В разговоре с журналистами Пристансков рассказал, что после ухода разработчиков западных IT-решений «Норникель» перестроил свой «цифровой ландшафт». По его словам, в основу этого соглашения «легло то самое технологическое сотрудничество в части разработки и применения отечественных IT-решений для нашей металлургической промышленности». Пристансков отметил, что в «Норникеле» на «цифровые рельсы» поставлены все бизнес-процессы от офисных и управленческих до планирования горных работ, металлургических переделов, снабжения и логистики.

Ранее по теме: Чернышенко заявил о наличии отечественных аналогов для 80% ИТ-решений

В конце мая зампред правительства Дмитрий Чернышенко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил, что в России для 80% решений в области информационных технологий разработаны собственные аналоги.

В России разработка промышленного ПО ведется и с учетом специфики национального рынка, и с прицелом на экспорт, добавил вице-премьер. Он сообщил, что уже было реализовано 10 особо значимых проектов, к концу 2023 г. завершится еще девять. «Остальные проекты воплотим в жизнь в горизонте 3–5 лет. Общая стоимость этих проектов – 212,8 млрд. руб., и только 10%, этой суммы финансируется за счет федеральных грантов. Остальные инвестиции – собственные средства предприятий», – рассказал Чернышенко.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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