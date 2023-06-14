«Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса
«Документ, подписанный на Петербургском экономическом форуме, предполагает сотрудничество в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.
В планах компаний разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы, уточнили в VK.
Соответствующий документ подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
В разговоре с журналистами Пристансков рассказал, что после ухода разработчиков западных IT-решений «Норникель» перестроил свой «цифровой ландшафт». По его словам, в основу этого соглашения «легло то самое технологическое сотрудничество в части разработки и применения отечественных IT-решений для нашей металлургической промышленности». Пристансков отметил, что в «Норникеле» на «цифровые рельсы» поставлены все бизнес-процессы от офисных и управленческих до планирования горных работ, металлургических переделов, снабжения и логистики.
В конце мая зампред правительства Дмитрий Чернышенко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил, что в России для 80% решений в области информационных технологий разработаны собственные аналоги.
В России разработка промышленного ПО ведется и с учетом специфики национального рынка, и с прицелом на экспорт, добавил вице-премьер. Он сообщил, что уже было реализовано 10 особо значимых проектов, к концу 2023 г. завершится еще девять. «Остальные проекты воплотим в жизнь в горизонте 3–5 лет. Общая стоимость этих проектов – 212,8 млрд. руб., и только 10%, этой суммы финансируется за счет федеральных грантов. Остальные инвестиции – собственные средства предприятий», – рассказал Чернышенко.