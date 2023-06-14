«Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса

В России разработка промышленного ПО ведется и с учетом специфики национального рынка, и с прицелом на экспорт, добавил вице-премьер. Он сообщил, что уже было реализовано 10 особо значимых проектов, к концу 2023 г. завершится еще девять. «Остальные проекты воплотим в жизнь в горизонте 3–5 лет. Общая стоимость этих проектов – 212,8 млрд. руб., и только 10%, этой суммы финансируется за счет федеральных грантов. Остальные инвестиции – собственные средства предприятий», – рассказал Чернышенко.