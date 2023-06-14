«Роснефть» и «Иннопрактика» создадут карты пригодных для хранения СО2 объектов

Прошлой осенью «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго писали, что около десятка новых проектов по улавливанию и захоронению углекислого газа (carbon capture and storage technology, CCS) в России находятся в стадии изучения компаниями. О планах реализовать такие проекты до 2030 г. ранее заявляли «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Еврохим» и некоторые другие крупные компании.