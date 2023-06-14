«Роснефть» и «Иннопрактика» создадут карты пригодных для хранения СО2 объектов
«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили договор на создание карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.
«В их число войдут угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, а также истощенные коллекторы нефти и газа», – уточнили в компании. Участвовать в проекте также будут специалисты Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и эксперты из других российских научных центров.
Как отметили в пресс-службе «Роснефти», результаты данной деятельности послужат основой для внедрения решений по снижению эмиссии парниковых газов добывающим и перерабатывающим комплексом компании.
Прошлой осенью «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго писали, что около десятка новых проектов по улавливанию и захоронению углекислого газа (carbon capture and storage technology, CCS) в России находятся в стадии изучения компаниями. О планах реализовать такие проекты до 2030 г. ранее заявляли «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Еврохим» и некоторые другие крупные компании.