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Бизнес

«Роснефть» и «Иннопрактика» создадут карты пригодных для хранения СО2 объектов

Ведомости

«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили договор на создание карт геологических объектов на территории России, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

«В их число войдут угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, а также истощенные коллекторы нефти и газа», – уточнили в компании. Участвовать в проекте также будут специалисты Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и эксперты из других российских научных центров.

Как отметили в пресс-службе «Роснефти», результаты данной деятельности послужат основой для внедрения решений по снижению эмиссии парниковых газов добывающим и перерабатывающим комплексом компании.

Прошлой осенью «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго писали, что около десятка новых проектов по улавливанию и захоронению углекислого газа (carbon capture and storage technology, CCS) в России находятся в стадии изучения компаниями. О планах реализовать такие проекты до 2030 г. ранее заявляли «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Еврохим» и некоторые другие крупные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных