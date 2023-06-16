Президент призвал ликвидировать «резиновые» экономические статьи в законодательстве

После этого правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. В документе говорилось о сокращении срока давности по нескольким экономическим статьям, а также о закрытии уголовного дела при уплате штрафов, недоимок и пени по делам об уклонении от уплаты налогов. Закон был подписан президентом в марте этого года.