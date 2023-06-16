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Бизнес

Президент призвал ликвидировать «резиновые» экономические статьи в законодательстве

Ведомости

Следует убрать размытые формулировки и «резиновые» статьи в законодательстве, касающиеся деятельности бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране, в том числе ликвидировать так называемые размытые формулировки в нормативной базе и так называемые резиновые статьи», – сказал глава государства.

Путин также подчеркнул необходимость минимизировать случаи, «когда расследование нарушает работу предприятия, становится причиной распада трудовых коллективов».

Президент России предлагал изменить нормы законодательства в отношении экономических преступлений и раньше. 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что в экономической сфере нельзя допустить вседозволенности, но «перегибать палку тоже ни к чему». Он призвал двигаться в сторону декриминализации законодательства по этому вопросу.

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После этого правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. В документе говорилось о сокращении срока давности по нескольким экономическим статьям, а также о закрытии уголовного дела при уплате штрафов, недоимок и пени по делам об уклонении от уплаты налогов. Закон был подписан президентом в марте этого года.

В мае во время встречи с членами «Деловой России» Путин сообщил, что поручил администрации и правительству подготовить инициативы по декриминализации некоторых экономических преступлений. Глава государства пояснил, что такие «резиновые статьи», как мошенничество, требуют «постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных