Президент призвал ликвидировать «резиновые» экономические статьи в законодательстве
Следует убрать размытые формулировки и «резиновые» статьи в законодательстве, касающиеся деятельности бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Нужно обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране, в том числе ликвидировать так называемые размытые формулировки в нормативной базе и так называемые резиновые статьи», – сказал глава государства.
Путин также подчеркнул необходимость минимизировать случаи, «когда расследование нарушает работу предприятия, становится причиной распада трудовых коллективов».
Президент России предлагал изменить нормы законодательства в отношении экономических преступлений и раньше. 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что в экономической сфере нельзя допустить вседозволенности, но «перегибать палку тоже ни к чему». Он призвал двигаться в сторону декриминализации законодательства по этому вопросу.
После этого правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. В документе говорилось о сокращении срока давности по нескольким экономическим статьям, а также о закрытии уголовного дела при уплате штрафов, недоимок и пени по делам об уклонении от уплаты налогов. Закон был подписан президентом в марте этого года.
В мае во время встречи с членами «Деловой России» Путин сообщил, что поручил администрации и правительству подготовить инициативы по декриминализации некоторых экономических преступлений. Глава государства пояснил, что такие «резиновые статьи», как мошенничество, требуют «постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции».