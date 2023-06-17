Binance запретит жителям США выводить средства за пределы страны

Соглашение предусматривает, что сотрудники головной компании биржи, Binance Holdings, не будут иметь доступа к ключам для криптокошельков, также у них не будет администраторских прав к сервисам подразделения в Amazon Web Services и др. Доступ ко всем этим инструментам будет только у сотрудников Binance US. Для вступления в силу соглашение должно быть одобрено федеральным судьей, уточняет агентство.