Binance запретит жителям США выводить средства за пределы страны
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance, ее американское подразделение Binance.US и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили соглашение, согласно которому средства американских клиентов биржи будет запрещено выводить за пределы США до завершения рассмотрения судебного иска регулятора к торговой площадке. Об этом пишет Reuters.
Соглашение предусматривает, что сотрудники головной компании биржи, Binance Holdings, не будут иметь доступа к ключам для криптокошельков, также у них не будет администраторских прав к сервисам подразделения в Amazon Web Services и др. Доступ ко всем этим инструментам будет только у сотрудников Binance US. Для вступления в силу соглашение должно быть одобрено федеральным судьей, уточняет агентство.
SEC подала в суд на криптобиржу 5 июня. Комиссия обвинила Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и основателя биржи Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. По версии SEC, Binance не регистрировалась как биржа или брокер, создав чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты.
Комиссия также выпустила приказ о заморозке активов Binance US, после чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. Компания в своем заявлении заверила, что будет «энергично защищать» платформу от злоупотреблений SEC и бороться с регулятором, используя все возможности законодательства. 14 июня Окружной суд округа Колумбия отказался блокировать активы криптобиржи Binance.
Помимо этого SEC подала иск к криптобирже Coinbase, выдвинув аналогичные обвинения: юристы американского регулятора уверены, что с 2019 г. биржа «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала покупке и продаже криптоактивов».