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Бизнес

Binance запретит жителям США выводить средства за пределы страны

Ведомости

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance, ее американское подразделение Binance.US и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили соглашение, согласно которому средства американских клиентов биржи будет запрещено выводить за пределы США до завершения рассмотрения судебного иска регулятора к торговой площадке. Об этом пишет Reuters.

Соглашение предусматривает, что сотрудники головной компании биржи, Binance Holdings, не будут иметь доступа к ключам для криптокошельков, также у них не будет администраторских прав к сервисам подразделения в Amazon Web Services и др. Доступ ко всем этим инструментам будет только у сотрудников Binance US. Для вступления в силу соглашение должно быть одобрено федеральным судьей, уточняет агентство.

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SEC подала в суд на криптобиржу 5 июня. Комиссия обвинила Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и основателя биржи Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. По версии SEC, Binance не регистрировалась как биржа или брокер, создав чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты.

Комиссия также выпустила приказ о заморозке активов Binance US, после чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. Компания в своем заявлении заверила, что будет «энергично защищать» платформу от злоупотреблений SEC и бороться с регулятором, используя все возможности законодательства. 14 июня Окружной суд округа Колумбия отказался блокировать активы криптобиржи Binance.

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Помимо этого SEC подала иск к криптобирже Coinbase, выдвинув аналогичные обвинения: юристы американского регулятора уверены, что с 2019 г. биржа «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала покупке и продаже криптоактивов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных