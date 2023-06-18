Intel откроет в Израиле завод по производству чипов
Американская корпорация Intel инвестирует $25 млрд в строительство завода по производству микросхем в Кирьят-Гате, пишет Reuters со ссылкой заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Предприятие должны запустить в 2027 г. Ожидается, что новый завод Intel будет работать как минимум до 2035 г., на нем будут заняты «тысячи человек», передает агентство со ссылкой на израильский минфин. Договоренность о строительстве предполагает, что Intel будет платить налог в размере 7,5% по сравнению с нынешними 5%.
Американская корпорация уже работает в Израиле. Как отмечает Intel на своем сайте, за почти десять лет в стране компания стала крупнейшим в Израиле частным работодателем и экспортером, она является лидером отрасли.
Нетаньяху назвал сделку огромным достижением для израильской экономики и «крупнейшей инвестицией, когда-либо осуществленной международной компанией в Израиле».
Intel была основана в 1968 г. Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Корпорация занимается разработкой и производством компьютерных компонентов. Intel получила всемирную известность благодаря производству микропроцессорных чипов, в том числе 386 и Pentium.