Intel откроет в Израиле завод по производству чипов

Предприятие должны запустить в 2027 г. Ожидается, что новый завод Intel будет работать как минимум до 2035 г., на нем будут заняты «тысячи человек», передает агентство со ссылкой на израильский минфин. Договоренность о строительстве предполагает, что Intel будет платить налог в размере 7,5% по сравнению с нынешними 5%.