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Бизнес

Intel откроет в Израиле завод по производству чипов

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Американская корпорация Intel инвестирует $25 млрд в строительство завода по производству микросхем в Кирьят-Гате, пишет Reuters со ссылкой заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Предприятие должны запустить в 2027 г. Ожидается, что новый завод Intel будет работать как минимум до 2035 г., на нем будут заняты «тысячи человек», передает агентство со ссылкой на израильский минфин. Договоренность о строительстве предполагает, что Intel будет платить налог в размере 7,5% по сравнению с нынешними 5%.

Американская корпорация уже работает в Израиле. Как отмечает Intel на своем сайте, за почти десять лет в стране компания стала крупнейшим в Израиле частным работодателем и экспортером, она является лидером отрасли. 

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Нетаньяху назвал сделку огромным достижением для израильской экономики и «крупнейшей инвестицией, когда-либо осуществленной международной компанией в Израиле». 

Intel была основана в 1968 г. Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Корпорация занимается разработкой и производством компьютерных компонентов. Intel получила всемирную известность благодаря производству микропроцессорных чипов, в том числе 386 и Pentium.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных