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Бизнес

«Известия»: дорогую бытовую технику стали поставлять в Россию под заказ

Ведомости

Российские ритейлеры начали оформлять заказы на поставку элитной бытовой техники известных брендов, цена которой может превышать 100 000 руб., сообщили «Известия».

Группа «М.Видео – Эльдорадо», по данным газеты, уже запустила такой механизм. В список поставляемых брендов входят Bora, Smeg, Miele, Kuppersbusch, KitchenAid, а также LG, Samsung и др. Кроме того, оформлением таких поставок в мае занялась группа Inventive Retail.

В представительстве Inventive Retail сообщили газете, что группа запустила платформу Brandly, на которой можно заказать марки Milele, Dyson и Bang&Olufsen и др. В компаниях отметили, что поставки товаров ритейлерам осуществляются от одной до четырех недель.

Из-за ухода зарубежных брендов продажи бытовой техники и электроники в России упали на 15%

Долю американских, японских и корейских компаний постепенно занимают китайские игроки и местные производители

10 мая «Коммерсантъ» писал, что импортная бытовая техника может подорожать на 10–12% после решения Казахстана об ужесточении контроля за поставками в Россию. Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло тогда рассказал газете, что возможность провозить товары через республику пока есть, однако ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок. В результате поставщики начали искать альтернативные каналы, в том числе через Китай, Киргизию и ОАЭ.

В Казахстане с 1 апреля заработала система учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит контролировать товары, проходящие через Казахстан для реэкспорта, до тех пор пока они не достигнут конечного пункта назначения. Как писали издания Financial Times и Eurasianet, эта мера необходима, «чтобы продемонстрировать соблюдение западных санкций в отношении России и подсанкционного параллельного импорта».

Ранее «Ведомости» писали, что из-за ухода иностранных брендов продажи электроники и бытовой техники упали на 15,4% (по итогам 2022 г. общий объем продаж составил 2,2 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных