«Известия»: дорогую бытовую технику стали поставлять в Россию под заказ
Российские ритейлеры начали оформлять заказы на поставку элитной бытовой техники известных брендов, цена которой может превышать 100 000 руб., сообщили «Известия».
В представительстве Inventive Retail сообщили газете, что группа запустила платформу Brandly, на которой можно заказать марки Milele, Dyson и Bang&Olufsen и др. В компаниях отметили, что поставки товаров ритейлерам осуществляются от одной до четырех недель.
10 мая «Коммерсантъ» писал, что импортная бытовая техника может подорожать на 10–12% после решения Казахстана об ужесточении контроля за поставками в Россию. Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло тогда рассказал газете, что возможность провозить товары через республику пока есть, однако ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок. В результате поставщики начали искать альтернативные каналы, в том числе через Китай, Киргизию и ОАЭ.
В Казахстане с 1 апреля заработала система учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит контролировать товары, проходящие через Казахстан для реэкспорта, до тех пор пока они не достигнут конечного пункта назначения. Как писали издания Financial Times и Eurasianet, эта мера необходима, «чтобы продемонстрировать соблюдение западных санкций в отношении России и подсанкционного параллельного импорта».
Ранее «Ведомости» писали, что из-за ухода иностранных брендов продажи электроники и бытовой техники упали на 15,4% (по итогам 2022 г. общий объем продаж составил 2,2 трлн руб.).