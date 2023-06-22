«Известия»: дорогую бытовую технику стали поставлять в Россию под заказ

10 мая «Коммерсантъ» писал, что импортная бытовая техника может подорожать на 10–12% после решения Казахстана об ужесточении контроля за поставками в Россию. Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло тогда рассказал газете, что возможность провозить товары через республику пока есть, однако ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок. В результате поставщики начали искать альтернативные каналы, в том числе через Китай, Киргизию и ОАЭ.