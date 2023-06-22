Мишустин поручил проработать строительство судов ледового класса для Севморпути
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к декабрю проработать возможности строительства судов ледового класса для Северного морского пути (Севморпути, СМП), а к ноябрю – дополнительные меры господдержки для него. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
«До 1 декабря вместе с госкорпорацией «Росатом» он (Минпромторг) должен представить в правительство предложения по строительству судов ледового класса для Северного морского пути, а до 1 ноября – вместе с Минфином и Минэкономразвития проработать дополнительные меры господдержки для строительства, а также приобретения таких судов», – говорится в сообщении.
Минпромторг и Минфин также должны до конца ноября подготовить правила выделения судостроителям субсидий на строительство гражданских судов. В течение июля же Минпромторг и «Росатом» должны согласовать дорожную карту по проектированию российского газовоза ледового класса и головного судна. Документ, проработанный вместе со «Звездой», «Новатэком» и «Совкомфлотом», должен содержать указание сроков, стоимости, а также источников финансирования проекта.
Отдельное поручение было дано этим ведомствам по разработке мер господдержки, «обеспечивающих приемлемый тариф на ледокольные услуги для арктических проектов» для строительства четырех неатомных ледоколов для работы в акватории СМП.
Минфину отдельно поручено при формировании проекта нового трехлетнего бюджета обеспечить проработку финансирования завершения строительства судов и баз аварийно-спасательного флота, проектирования судов снабжения для северного завоза, обеспечения системы государственного экологического мониторинга в акватории СМП и др.
Согласно плану развития СМП, к 2030 г. в состав атомного ледокольного флота будет входить семь универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (построено три из семи: «Арктика», «Сибирь» и «Урал»), один атомный ледокол проекта 10521 «50 лет Победы» (введен в 2007 г.), один головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 и четыре неатомных ледокола, писали ранее «Ведомости». Сейчас в России эксплуатируется более 40 ледоколов.
В начале июня Мишустин заявил, что развитие СМП важно для повышения транспортной связанности самых труднодоступных территорий России и реализации масштабных проектов, которые дополнительно принесут бюджету порядка 20 трлн руб.
Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов.