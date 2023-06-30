В январе – мае российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай в 10 раз
За первые пять месяцев 2023 г. авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Аврора», «Якутия» и «ИрАэро» перевезли на рейсах между Россией и Китаем 78 800 пассажиров, сообщили в Минтрансе. За аналогичный период 2022 г., который частично пришелся на начало спецоперации на Украине и введение санкций против российской авиационной отрасли, авиакомпании РФ перевезли на рейсах между странами 7500 человек. В Минтрансе связывают рост со снятием ковидных ограничений и увеличением числа рейсов между странами.
По информации министерства, пять российских перевозчиков выполняют в общей сложности 32 рейса в неделю по 13 маршрутам. Перевозки выполняются из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, из Владивостока и Хабаровска в Пекин и Харбин, из Новосибирска в Пекин и Урумчи. Также в Харбин можно улететь рейсами из Якутска и Южно-Сахалинска, в Пекин – из Иркутска.
Из КНР в Россию, по данным Минтранса, летают семь китайских авиакомпаний, которые выполняют 45 рейсов в неделю по 10 направлениям. Китайские перевозчики летают в Москву из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Циндао, Сианя, Чунцина и Чэнду. Рейсы в Санкт-Петербург выполняются из Пекина, Шанхая и Чэнду.
В пресс-службе Минтранса отметили, что продолжают консультации с авиавластями КНР о расширении авиасообщения между странами. Представитель ведомства сказал, что эта работа направлена в том числе на развитие въездного туризма.