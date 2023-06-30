В январе – мае российские авиакомпании увеличили перевозки в Китай в 10 раз

За первые пять месяцев 2023 г. авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Аврора», «Якутия» и «ИрАэро» перевезли на рейсах между Россией и Китаем 78 800 пассажиров, сообщили в Минтрансе. За аналогичный период 2022 г., который частично пришелся на начало спецоперации на Украине и введение санкций против российской авиационной отрасли, авиакомпании РФ перевезли на рейсах между странами 7500 человек. В Минтрансе связывают рост со снятием ковидных ограничений и увеличением числа рейсов между странами.