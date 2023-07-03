Минсельхоз заявил об отсутствии риска дефицита семян на российском рынке
На российском рынке нет риска дефицита семян, несколько иностранных производителей уже сообщили о готовности к работе по новым правилам локализации производства семян, которые вступят в силу в стране с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза, передает ТАСС.
«Ряд крупных иностранных компаний уже выразили готовность к работе по новым правилам», – говорится в сообщении.
В министерстве назвали трансформацию и ускоренное развитие российской селекции и семеноводства приоритетной задачей в настоящее время. Там добавили, что, согласно пороговому значению Доктрины продовольственной безопасности, необходимо повысить самообеспеченность семенами до 75%. Затем этот уровень планируется поднять до 90%.
Вместе с тем для России остается важным формирование на внутреннем рынке прозрачного порядка работы для иностранных компаний с учетом интересов страны. В частности, планируется стимулировать их перенести производственную и научную деятельность на территорию РФ.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о письме Европейской ассоциации участников рынка семян Euroseeds (включает Bayer, BASF, Corteva и др.), направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором ассоциация предупреждает о рисках для дальнейшей работы компаний – членов организации в РФ из-за новых правил локализации производства.
Источник на рынке в разговоре с изданием отметил, что возможное сокращение иностранных поставщиков семян освободит место на рынке для местных селекционеров. Вместе с тем такой сценарий грозит снижением урожайности, добавил он.
В мае правительство утвердило правила локализации производства семян на территории России. В Минсельхозе отмечали, что новые правила позволят преодолеть зависимость отечественного производства семян от импорта. Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 г.