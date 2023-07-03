Минсельхоз заявил об отсутствии риска дефицита семян на российском рынке

На российском рынке нет риска дефицита семян, несколько иностранных производителей уже сообщили о готовности к работе по новым правилам локализации производства семян, которые вступят в силу в стране с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза, передает ТАСС.