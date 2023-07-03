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Бизнес

Минсельхоз заявил об отсутствии риска дефицита семян на российском рынке

Ведомости

На российском рынке нет риска дефицита семян, несколько иностранных производителей уже сообщили о готовности к работе по новым правилам локализации производства семян, которые вступят в силу в стране с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза, передает ТАСС. 

«Ряд крупных иностранных компаний уже выразили готовность к работе по новым правилам», – говорится в сообщении. 

В министерстве назвали трансформацию и ускоренное развитие российской селекции и семеноводства приоритетной задачей в настоящее время. Там добавили, что, согласно пороговому значению Доктрины продовольственной безопасности, необходимо повысить самообеспеченность семенами до 75%. Затем этот уровень планируется поднять до 90%.

Вместе с тем для России остается важным формирование на внутреннем рынке прозрачного порядка работы для иностранных компаний с учетом интересов страны. В частности, планируется стимулировать их перенести производственную и научную деятельность на территорию РФ.

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Новые правила должны повысить уровень локализации производства

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о письме Европейской ассоциации участников рынка семян Euroseeds (включает Bayer, BASF, Corteva и др.), направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором ассоциация предупреждает о рисках для дальнейшей работы компаний – членов организации в РФ из-за новых правил локализации производства.

Источник на рынке в разговоре с изданием отметил, что возможное сокращение иностранных поставщиков семян освободит место на рынке для местных селекционеров. Вместе с тем такой сценарий грозит снижением урожайности, добавил он.

В мае правительство утвердило правила локализации производства семян на территории России. В Минсельхозе отмечали, что новые правила позволят преодолеть зависимость отечественного производства семян от импорта. Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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