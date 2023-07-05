В Госдуме предложили добиваться естественного падения спроса на технику Apple
Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил создавать условия для естественного падения спроса на продукцию американской компании Apple. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».
«Нужно ли запрещать их продажу на территории РФ, вопрос спорный. Не нужно впадать в крайности, нужно создавать условия, при которых спрос на технику Apple упадет по естественным причинам, и это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан», – сказал депутат.
Горелкин объяснил это «вопросами к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем». По его словам, российским государственным служащим было бы целесообразно «отказаться от использования гаджетов, произведенных в странах НАТО».
4 июля сотрудникам Минпромторга было разослано распоряжение с запретом дальнейшего использования устройств Apple с 17 июля. Сотрудник одной из компаний – разработчиков IT-решений рассказывал «Ведомостям», что аналогичные запреты будут вводиться и в других ведомствах и регионах в ближайшее время.
Представитель министерства, подтвердив данные о запрете, отмечал, что в июне была обнародована информация ФСБ России, свидетельствующая о тесном сотрудничестве американской компании с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности (АНБ) США.
1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сотрудникам администрации президента запрещено пользоваться iPhone в служебных целях. «Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачные, здесь не нужно обманываться ничем. Они абсолютно прозрачны, и, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено», – отмечал представитель Кремля.