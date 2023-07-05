Газета
Бизнес

В Госдуме предложили добиваться естественного падения спроса на технику Apple

Ведомости

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил создавать условия для естественного падения спроса на продукцию американской компании Apple. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Нужно ли запрещать их продажу на территории РФ, вопрос спорный. Не нужно впадать в крайности, нужно создавать условия, при которых спрос на технику Apple упадет по естественным причинам, и это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан», – сказал депутат.

Горелкин объяснил это «вопросами к безопасности иностранных гаджетов и операционных систем». По его словам, российским государственным служащим было бы целесообразно «отказаться от использования гаджетов, произведенных в странах НАТО».

Минпромторг запретил сотрудникам пользоваться iPhone

Смартфоны Apple признаны шпионскими устройствами

4 июля сотрудникам Минпромторга было разослано распоряжение с запретом дальнейшего использования устройств Apple с 17 июля. Сотрудник одной из компаний – разработчиков IT-решений рассказывал «Ведомостям», что аналогичные запреты будут вводиться и в других ведомствах и регионах в ближайшее время.

Представитель министерства, подтвердив данные о запрете, отмечал, что в июне была обнародована информация ФСБ России, свидетельствующая о тесном сотрудничестве американской компании с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сотрудникам администрации президента запрещено пользоваться iPhone в служебных целях. «Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачные, здесь не нужно обманываться ничем. Они абсолютно прозрачны, и, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено», – отмечал представитель Кремля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных