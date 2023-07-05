В Госдуме предложили добиваться естественного падения спроса на технику Apple

«Нужно ли запрещать их продажу на территории РФ, вопрос спорный. Не нужно впадать в крайности, нужно создавать условия, при которых спрос на технику Apple упадет по естественным причинам, и это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан», – сказал депутат.