Nokian Tyres не будет строить копию российского завода после ухода из страны
Финский концерн Nokian Tyres не планирует воссоздать в Румынии завод по типу предприятия в России, которое производило 80% продукции. Об этом гендиректор компании Юкка Мойсио рассказал в интервью газете The New York Times.
«Nokian не собирается копировать мегафабрики в Румынии, как в России или где-либо еще, если уж на то пошло. Идея концентрации производства «устарела», - подчеркнул гендиректор.
Nokian Tyres выбрала город Орадя в Румынии для строительства нового завода в Европе за 650 млн евро, после того как решила продать бизнес в России – шинный завод во Всеволожске Ленинградской области. Площадку выбирали с учетом «геополитических рисков». Рассматривались варианты размещения производства в Польше, Венгрии, Сербии, но правительства этих стран посчитали «антидемократическими», рассказал в интервью Мойсио. В пользу Румынии сыграли низкая стоимость рабочей силы и более приемлемый уровень рисков.
Мойсио также отметил, что компания в будущем не будет размещать 80% производства в одном месте, а рассредоточит этот объем по разным регионам. Он уточнил, что шины для рынка Северной Европы будут производиться в Финляндии, для американских потребителей – в США, а на европейский рынок шины будут поставляться с будущего «европейского завода».
Финский производитель шин Nokian Tyres работал в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили ранее в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%. В июне 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка после введения санкций на импорт российских шин в ЕС.
В марте российская нефтяная компания «Татнефть» стала владельцем 100% уставного капитала шинного завода во Всеволожске. Компании подписали соглашение о сделке в конце октября 2022 г. Тогда финская компания отмечала, что сумма сделки составит около 400 млн евро. В марте Nokian Tyres сообщила, что получила 285 млн евро за российский шинный бизнес от «Татнефти».