Миллер не исключил введения санкций против «Нафтогаза»

«Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно», – сказал предправления (цитата по ТАСС).