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Бизнес

Миллер не исключил введения санкций против «Нафтогаза»

Ведомости

Председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания не считает легитимным арбитраж «Нафтогаза Украины» против себя.

«Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно», – сказал предправления (цитата по ТАСС).

По его мнению, российская корпорация потеряла свое право на справедливое разбирательство из-за санкций и русофобии в Европе. Миллер отметил, что украинская компания «продолжает свои попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, однако сам "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед "Газпромом"».

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Миллер заявил, что в случае продолжения таких действий «Нафтогаза» не исключено введение санкций со стороны России. «Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны», – подчеркнул топ-менеджер.

В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже «Нафтогаз» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств.

Украинская компания хочет воспользоваться Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.

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«Нафтогаз» инициировал разбирательство осенью 2016 г. Компания обратилась в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за, по оценкам организации, нарушение соглашения о защите инвестиций от 1998 г., в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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