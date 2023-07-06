Миллер не исключил введения санкций против «Нафтогаза»
Председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания не считает легитимным арбитраж «Нафтогаза Украины» против себя.
«Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно», – сказал предправления (цитата по ТАСС).
По его мнению, российская корпорация потеряла свое право на справедливое разбирательство из-за санкций и русофобии в Европе. Миллер отметил, что украинская компания «продолжает свои попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, однако сам "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед "Газпромом"».
Миллер заявил, что в случае продолжения таких действий «Нафтогаза» не исключено введение санкций со стороны России. «Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны», – подчеркнул топ-менеджер.
В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение обязать Россию выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму. Позже «Нафтогаз» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России этих средств.
Украинская компания хочет воспользоваться Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.
«Нафтогаз» инициировал разбирательство осенью 2016 г. Компания обратилась в арбитраж с требованием обязать Россию выплатить компенсацию за, по оценкам организации, нарушение соглашения о защите инвестиций от 1998 г., в том числе за экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций в Крыму в 2014 г.