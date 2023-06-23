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В Кремле прокомментировали планы «Нафтогаза» взыскать с России $5 млрд

Ведомости

Россия рассмотрит варианты обеспечения своих прав по иску «Нафтогаза» о взыскании $5 млрд, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», – сказал пресс-секретарь.

Ранее «Нафтогаз Украины» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму. Украинская компания хочет воспользоваться Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.

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В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение о том, что Россия обязана выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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