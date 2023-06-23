В Кремле прокомментировали планы «Нафтогаза» взыскать с России $5 млрд
Россия рассмотрит варианты обеспечения своих прав по иску «Нафтогаза» о взыскании $5 млрд, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», – сказал пресс-секретарь.
Ранее «Нафтогаз Украины» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму. Украинская компания хочет воспользоваться Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.
В апреле этого года Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге принял решение о том, что Россия обязана выплатить группе «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $5 млрд за убытки от потери активов в Крыму.