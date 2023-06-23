В Кремле прокомментировали планы «Нафтогаза» взыскать с России $5 млрд

Ранее «Нафтогаз Украины» обратился в окружной суд США округа Колумбия с требованием принудительно исполнить решение суда о взыскании с России $5 млрд за убытки, связанные с утратой активов в Крыму. Украинская компания хочет воспользоваться Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. о принудительном исполнении арбитражного решения и начать процесс принудительного исполнения решений на территории тех стран, где находятся активы России.