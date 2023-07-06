Правительство выделит более 2,5 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма
Правительство России выделит занятым в сфере туризма компаниям в Крыму и Севастополе свыше 2,5 млрд руб. на поддержку занятости для сохранения туристического потенциала полуострова. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
В ходе заседания премьер отметил, что индустрия гостеприимства полуострова испытывает «значительные трудности» из-за проблем с логистикой.
«Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, правительство выделит свыше 2,5 млрд руб.», – сказал Мишустин.
Средства направляются на единовременную выплату работникам более 3500 компаний, если те в течение года (с 1 октября 2022 г.) оставят занятость на уровне не менее 80%, пояснил премьер.
Ранее в мае президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщал, что отели в Крыму на лето забронированы на 20–30% по сравнению с 30–40% в мае прошлого года, причем заполненность мини-гостиниц и хостелов снизилась на 20 п. п. до 30%. В 2022 г. турпоток из-за логистических проблем снизился на 25% по сравнению с 2021 г.
В конце июня РБК со ссылкой на данные TravelLine сообщал, что в мае и июне средняя стоимость проживания за сутки в отелях Крыма снизилась до значений 2019 г., составив 6466 руб. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал тогда, что полуостров стал единственным регионом, снизившим цены на летний отдых по сравнению с прошлым годом. На фоне этого скидки на проживание доходят до 30–40%. Уманский при этом отметил, что уже в июле – августе спрос скорректируется, в том числе и из-за дефицита мест в отелях Краснодарского края.
4 июля Волченко рассказал, что уровень бронирования объектов размещения в Крыму достиг 52% в июле.