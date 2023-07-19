Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже обновили рекордные значения
Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 по итогам торгов 19 июля установили рекордные значения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Стоимость бензина АИ-92 в европейской части России выросла на 1,84% до 62 653 руб./т. Таким образом, показатель обновил максимум, зафиксированный 18 июля: 61 522 руб./т.
Цена марки АИ-95 также увеличилась на 1,32% до 68 141 руб./т, обновив предыдущий максимум, зафиксированный 15 июня (67 385 руб./т).
В июне Минэнерго сообщило, что в России постепенно увеличивается производство бензина после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Внутренний спрос полностью покрывается предложением, добавили в министерстве.
В июле вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%, а также проработать к 3 августа вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов из России.