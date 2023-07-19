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Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже обновили рекордные значения

Ведомости

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 по итогам торгов 19 июля установили рекордные значения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина АИ-92 в европейской части России выросла на 1,84% до 62 653 руб./т. Таким образом, показатель обновил максимум, зафиксированный 18 июля: 61 522 руб./т.

Цена марки АИ-95 также увеличилась на 1,32% до 68 141 руб./т, обновив предыдущий максимум, зафиксированный 15 июня (67 385 руб./т).

В июне Минэнерго сообщило, что в России постепенно увеличивается производство бензина после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Внутренний спрос полностью покрывается предложением, добавили в министерстве.

В июле вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%, а также проработать к 3 августа вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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