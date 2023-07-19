Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже обновили рекордные значения

В июле вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%, а также проработать к 3 августа вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов из России.