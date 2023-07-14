В Минэнерго сообщили об увеличении российскими НПЗ выпуска бензина

10 июля стало известно, что вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС проработать к 3 августа вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов из России, а также подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. Сегодня в Минэнерго сообщили о разработке проектов соответствующих актов, передает ТАСС.