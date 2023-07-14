В Минэнерго сообщили об увеличении российскими НПЗ выпуска бензина
В России постепенно увеличивается производство бензина после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ, сообщило Минэнерго журналистам.
«Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем», – приводит сообщение ТАСС.
Внутренний спрос полностью покрывается предложением, добавили в ведомстве.
10 июля стало известно, что вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС проработать к 3 августа вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов из России, а также подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. Сегодня в Минэнерго сообщили о разработке проектов соответствующих актов, передает ТАСС.
28 июня в Минэнерго сообщили, что рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на стоимость топлива на заправках. Ведомство пояснило, что подорожание бензина в мае – июне связано с первой волной плановых ремонтов на НПЗ, но производство уже постепенно стабилизируется, поскольку эти работы завершаются.
30 мая Новак провел совещание в том числе с участием ФАС и нефтяных компаний. По его итогам он поручил обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. В середине июня ФАС призвала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже.