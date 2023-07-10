Квотирование экспорта нефтепродуктов из России проработают к 3 августа
Вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов из России должны проработать к 3 августа. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Интерфакс» со ссылкой на протокол по итогам совещания по топливному рынку.
Помимо этого, к 3 августа ведомства должны предоставить предложения, которые позволят не допустить «серого» экспорта нефтепродуктов, и подготовить необходимые для этого проекты документов.
Также Минэнерго и ФАС поручено обеспечить принятие совместного приказа об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. При этом до 25 июля они должны подготовить в правительство предложения о возможности дальнейшего увеличения нормативов по бензинам до 15%.
Вместе с этим ведомствами, Банку России и Российскому топливному союзу до 3 августа нужно разработать предложения по сокращению операционных затрат АЗС. В этом поручении речь также идет о сокращении стоимости услуг эквайринга или использованию Системы быстрых платежей.
О том, что Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов, стало известно в начале июля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое прошло 30 июня. Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов ранее рассказывал «Ведомостям», что, по его мнению, введение ограничений объема экспорта нефтепродуктов является «несвоевременной мерой». По его словам, из-за санкций российские компании сейчас и так вынуждены перестраивать свои логистические цепочки на внешних рынках, искать новых потребителей взамен европейских.
По итогам того же заседания Новак поддержал предложение ФАС об увеличении обязательного минимального объема продаж бензина на товарной бирже СПбМТСБ до 13%. Сейчас обязательный норматив составляет 12% от общего объема производства для бензина и 8,5% – для дизтоплива. В мае антимонопольная служба предлагала повысить его до 15 и 10,5% соответственно.