Квотирование экспорта нефтепродуктов из России проработают к 3 августа

О том, что Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов, стало известно в начале июля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое прошло 30 июня. Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов ранее рассказывал «Ведомостям», что, по его мнению, введение ограничений объема экспорта нефтепродуктов является «несвоевременной мерой». По его словам, из-за санкций российские компании сейчас и так вынуждены перестраивать свои логистические цепочки на внешних рынках, искать новых потребителей взамен европейских.