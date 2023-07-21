Wildberries арендовал бывший офис Apple в центре Москвы
Маркетплейс Wildberries арендовал бывший офис Apple в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, недалеко от Кремля. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Официально договор с Apple был расторгнут в конце марта 2023 г. После ухода компании помещения остались с новой отделкой и еще не распакованной мебелью. Wildberries уже въехал в помещения», – сказал собеседник агентства.
По его словам, бывший офис Apple занимал в бизнес-центре два этажа площадью свыше 4000 кв. м. Компания занимала этот офис с 2017 г., изначально арендовав 3500 кв. м, затем площадь аренды выросла до 4700 кв. м.
О том, что Apple планирует освободить эти помещения, стало известно в декабре прошлого года. Тогда об этом сообщал РБК со ссылкой на источник. Несмотря на то что компания ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России, она долгое время не расторгала договор аренды, действующий до января 2025 г. Сообщалось, что Apple прекратить аренду офиса решила после того, как в России была объявлена частичная мобилизация осенью 2022 г.