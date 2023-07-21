Wildberries арендовал бывший офис Apple в центре Москвы

О том, что Apple планирует освободить эти помещения, стало известно в декабре прошлого года. Тогда об этом сообщал РБК со ссылкой на источник. Несмотря на то что компания ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России, она долгое время не расторгала договор аренды, действующий до января 2025 г. Сообщалось, что Apple прекратить аренду офиса решила после того, как в России была объявлена частичная мобилизация осенью 2022 г.