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Бизнес

Wildberries арендовал бывший офис Apple в центре Москвы

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Маркетплейс Wildberries арендовал бывший офис Apple в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, недалеко от Кремля. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Официально договор с Apple был расторгнут в конце марта 2023 г. После ухода компании помещения остались с новой отделкой и еще не распакованной мебелью. Wildberries уже въехал в помещения», – сказал собеседник агентства.

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По его словам, бывший офис Apple занимал в бизнес-центре два этажа площадью свыше 4000 кв. м. Компания занимала этот офис с 2017 г., изначально арендовав 3500 кв. м, затем площадь аренды выросла до 4700 кв. м.

О том, что Apple планирует освободить эти помещения, стало известно в декабре прошлого года. Тогда об этом сообщал РБК со ссылкой на источник. Несмотря на то что компания ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России, она долгое время не расторгала договор аренды, действующий до января 2025 г. Сообщалось, что Apple прекратить аренду офиса решила после того, как в России была объявлена частичная мобилизация осенью 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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