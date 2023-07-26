УАЗ пообещал с сентября поднять оклады сотрудников на 8%

«Соллерс» – российская автомобильная компания, работавшая в партнерстве с Ford и Mazda. Последняя в ноябре 2022 г. объявила о прекращении деятельности в России и передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии») в пользу «Соллерс». Ford также заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке, в октябре сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю в 49% компании «Соллерс».