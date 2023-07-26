УАЗ пообещал с сентября поднять оклады сотрудников на 8%
С 1 сентября руководство Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) повысит оклады и тарифные ставки сотрудников на 8%, в результате зарплаты по итогам года вырастут на предприятии более чем на 20%, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«С руководством завода мы постоянно держим связь, третий этап повышения зарплат обсуждали в мае. Увеличение зарплат стало возможным благодаря привлечению и выполнению дополнительных заказов в первом полугодии. Суммарное реальное повышение зарплат в этом году составит более 20%», – написал Русских.
«Соллерс» – российская автомобильная компания, работавшая в партнерстве с Ford и Mazda. Последняя в ноябре 2022 г. объявила о прекращении деятельности в России и передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии») в пользу «Соллерс». Ford также заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке, в октябре сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю в 49% компании «Соллерс».