Газета
Бизнес

УАЗ пообещал с сентября поднять оклады сотрудников на 8%

Ведомости

С 1 сентября руководство Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) повысит оклады и тарифные ставки сотрудников на 8%, в результате зарплаты по итогам года вырастут на предприятии более чем на 20%, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.  

По словам Русских, это станет третьим плановым увеличением заработной платы в текущем году. В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что обсудил тему с председателем Совета директоров компании «Соллерс» (собственник УАЗа) Адилем Шириновым. 

«С руководством завода мы постоянно держим связь, третий этап повышения зарплат обсуждали в мае. Увеличение зарплат стало возможным благодаря привлечению и выполнению дополнительных заказов в первом полугодии. Суммарное реальное повышение зарплат в этом году составит более 20%», – написал Русских.

Ранее по теме: «Соллерс» хочет объединить автопроизводителей для совместного выпуска компонентов

В сентябре на промышленной площадке УАЗ планируется запуск производства компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo, добавил он. Губернатор ранее сообщал, что общий объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд руб., будут созданы 500 новых рабочих мест. 

«Соллерс» – российская автомобильная компания, работавшая в партнерстве с Ford и Mazda. Последняя в ноябре 2022 г. объявила о прекращении деятельности в России и передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии») в пользу «Соллерс». Ford также заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке, в октябре сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю в 49% компании «Соллерс».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных