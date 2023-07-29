Кабмин утвердил постановление о запуске государственной системы такси с 1 сентября

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.