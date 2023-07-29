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Кабмин утвердил постановление о запуске государственной системы такси с 1 сентября

Ведомости

Правительство утвердило постановление о начале работы государственной информационной системы таки с 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными», – указано в сообщении.

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Согласно новой системе, в каждом регионе будут функционировать три локальных реестра – для перевозчиков, автомобилей и служб заказа такси. Данные реестров будут поступать в федеральную систему в течение суток, что позволит повысить эффективность контроля за оказанием таких услуг.

Как добавили в пресс-службе, постановление о государственной системе такси было принято в рамках реализации положений закона о такси, принятого в конца 2022 г.

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

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В документе также отмечается, что у ФСБ появляется доступ к информационным системам и базам данных о заказах такси. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., отдельные его положения – с 1 сентября 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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