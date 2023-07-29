Кабмин утвердил постановление о запуске государственной системы такси с 1 сентября
Правительство утвердило постановление о начале работы государственной информационной системы таки с 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными», – указано в сообщении.
Согласно новой системе, в каждом регионе будут функционировать три локальных реестра – для перевозчиков, автомобилей и служб заказа такси. Данные реестров будут поступать в федеральную систему в течение суток, что позволит повысить эффективность контроля за оказанием таких услуг.
Как добавили в пресс-службе, постановление о государственной системе такси было принято в рамках реализации положений закона о такси, принятого в конца 2022 г.
В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
В документе также отмечается, что у ФСБ появляется доступ к информационным системам и базам данных о заказах такси. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., отдельные его положения – с 1 сентября 2025 г.